Huumeisiin äärimmäisen tiukasti suhtautuvassa Kiinassa on meneillään teollisuuskäyttöön tarkoitetun kannabiskasvin eli hampun viljelybuumi. Jopa puolet maailman hampusta kasvatetaan Kiinassa, vaikka maassa voi saada jopa kuolemantuomion kannabiksen myymisestä päihdekäyttöön.

Yhdysvaltalaisen New York Times -lehden mukaan hampun kysyntä on tuonut kaivattuja investointeja erityisesti eteläkiinalaiseen Yunnanin maakuntaan, jossa ilmasto on suotuisa hampun viljelylle.

Economistin mukaan kannabishuumeen laillistaminen Kanadassa ja joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa on vaikuttanut teollisuushampun menekkiin. Erityisesti kasvin siementen, lehtien ja kukkien kysyntä on syöksähtänyt.

Kiinalaisen Hanma Investment Groupin toimitusjohtajan Tan Xinin mukaan alalla on paljon potentiaalia, kirjoittaa New York Times.

Hanman tytäryhtiön Hempsoulin johtaja Tian Wei kertoo lehdelle hampun terveysvaikutuksista.

– Kiinassa on tultu myöhään tietoiseksi tästä näkökulmasta, mutta alalla tulee ehdottomasti olemaan mahdollisuuksia tulevaisuudessa, Tian sanoo New York Times-lehdelle.

Tianin mukaan maanviljelijä voi tienata noin 260 euroa noin puolen hehtaarin hamppuviljelmältä. Se on enemmän kuin maanviljelijä ansaitsee kasvattamalla pellavaa tai rapsia.

Hampusta saatavaa kannabidiolia (CBD) käytetään maailmalla muun muassa öljyissä, suihkeissa, balsameissa ja kosmetiikassa. Sillä on todettu olevan rauhoittavia vaikutuksia. New York Timesin mukaan kemikaalin käyttö on Kiinassa kielletty.

Huumausaineena kannabiksessa vaikuttava ainesosa on tetrahydrokannabinoli (THC). Se on jalostettu lähes kokonaan pois useista teollisuushamppulajikkeista.

Vielä muutama vuosi sitten kaikenlaisen hampun viljely oli Kiinassa lailla kielletty. Huumekannabiksen käyttö ja viljely on maassa kielletty. Sen kauppaamisesta voi saada jopa kuolemanrangaistuksen.

New York Timesin mukaan Kiinan viranomaiset ovat päättäneet tiukentaa nykyisin sallitun teollisen hampputuotannon valvontaa. Hempsoulin tehtaan tiloissa onkin kymmeniä valvontakameroita, jotka lähettävät suoraa kuvaa paikallisille turvallisuusviranomaisille.