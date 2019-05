Brittihoviin syntyi uusi jäsen: prinssi Harry ja Meghan Markle saivat pojan

Britanniassa Sussexin herttuapari eli prinssi Harry ja hänen puolisonsa Meghan Markle ovat saaneet pojan, brittihovi kertoo. Syntynyt lapsi on kruununperimysjärjestyksessä seitsemäs.

Hovin mukaan poika syntyi kello 5.26 tänä aamuna paikallista aikaa. Äidin ja vastasyntyneen kerrotaan voivan hyvin. Kuninkaallisen perheen uusin jäsen painoi syntyessään noin 3,3 kiloa.

Meghan Marklen äiti Doria Ragland on herttuaparin luona parin kotona Frogmore Cottagessa Windsorissa.

Prinssi Harry ja Meghan Markle avioituivat Lontoon lähistöllä Windsorin linnan kappelissa viime vuoden toukokuussa. Näyttävässä seremoniassa oli läsnä runsaasti myös viihdemaailman kirkkaimpia tähtiä.

Kuninkaallisten ja sukulaisten ohella vierasjoukossa nähtiin näyttelijä George Clooney puolisonsa Amal Clooneyn kanssa, jalkapalloilija David Beckham ja vaimonsa Victoria, näyttelijät Idris Elba, Priyanka Chopra ja Patrick J. Adams, muusikko Elton John puolisoineen, tennispelaaja Serena Williams puolisoineen sekä tv-juontaja Oprah Winfrey. Pelkästään Yhdysvalloissa häitä seurasi melkein 30 miljoonaa tv-katsojaa. Häät televisioitiin myös Suomeen Ylen kanavilla.

Pariskunta kertoi tulevasta perhetapahtumasta julkisuuteen lokakuussa samoihin aikoihin, kun pari teki runsaan kahden viikon vierailukiertueen Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Fidzhille ja Tongalle.

Julkisuudessa paistattelua ja sen kääntöpuolta

Prinssi puolisoineen sai häiden alla ja niiden jälkeen runsaasti myönteistä julkisuutta. Oseaniaan suuntautunutta lokakuista matkaa pidettiin yleisesti erittäin onnistuneena.

Sen sijaan herttuattaren helmikuista matkaa New Yorkiin arvioitiin julkisuudessa kirpeämmin. Meghan Marklen yksityistä ja ylellistä vauvakutsureissua pidettiin pröystäilevänä. Markle muun muassa käytti matkallaan yksityiskonetta, jonka kustannukset maksettiin "yksityisistä varoista", ei verorahoilla. Eräät tiedotusvälineet tiesivät kertoa, että Amal Clooney maksoi lennot. Juhlat järjestettiin paikallisessa luksushotellissa.

Meghan Marklea on mediassa kutsuttu myös nimellä hurrikaani, sillä hänen liittymisensä kuninkaalliseen perheeseen on aiheuttanut huomattavaa turbulenssia hovin henkilökunnassa. Marklen työntekijöistä useat ovat irtisanoutuneet. Julkisuudessa on kerrottu hyvin työteliään Marklen kovasta vauhdista, pitkistä päivistä ja siitä, että hänellä on ollut vaikeuksia sopeutua esimerkiksi hovin vaatimiin turvallisuusjärjestelyihin.

Perhe aiheuttaa ongelmia

Marklen perhetausta ei ole kuninkaallisiin piireihin tavanomainen. Isänsä puolelta Marklella on sisaruspuolia, jotka ovat julkisesti avautuneet suhteestaan Markleen. Myös isä on ollut mediassa useasti kertomassa näkemyksiään tyttärestään ja perhetilanteestaan.

Jo pelkästään isän suunnitelmat osallistua tyttärensä häihin aiheuttivat hämminkiä; lopulta isä Thomas ei ilmestynyt paikalle. Tyttären ja isän välit ovat mitä ilmeisimmin täysin katkenneet, ja sen seurauksena isä on antanut tytärtään koskevia katkeria lausuntoja julkisuuteen. Isä myös vuoti julkisuuteen tyttären kirjoittaman kirjeen, jossa tämä pyysi, että isä selvittäisi perheasiat yksityisesti.

Meghan Marklen ja herttuatar Catherinen välejä on niin ikään spekuloitu mediassa tiiviisti. Eräiden väitteiden mukaan kälysten suhteet olisivat hyvin viileät, toisten spekulaatioiden mukaan prinssien Harry ja William välit olisivat tulehtuneet Williamin suhtauduttua varauksellisesti veljensä aviosuunnitelmiin.

Myös Yhdysvaltain ja Britannian kulttuurieroja on arvioitu syyksi jännitteisiin. Markle työskenteli pitkään Yhdysvalloissa näyttelijänä ja esiintyi muun muassa Pukumiehet-televisiosarjassa, jota on näytetty myös Suomessa. Hänellä on takanaan yksi eroon päättynyt aiempi, lyhyt avioliitto.