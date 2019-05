NYT: Presidentti Trumpin verotiedot paljastavat yli miljardin tappiot liiketoimissa – yhdysvaltalaislehti sai käsiinsä Trumpin vuosien 1985–1994 verotietoja

Yhdysvalloissa presidenttiverotiedot paljastavat, että Trump hävisi liiketoimillaan 1,17 miljardia dollaria vuosikymmenen aikana. Tiedot paljastaa New York Times , joka on saanut haltuunsa Trumpin verotietoja vuosilta 1985–1994.

Verotiedoista selviää, että Trumpin tappiot näyttävät olleen suurimpia USA:n veronmaksajien joukossa. Tappioiden suuruudesta kertoo jotain se, että vuosina 1985–1994 hän ei joutunut maksamaan tuloveroa kahdeksaan vuoteen. Lehden tiedoista ei tosin selviä, onko Yhdysvaltain veroviranomainen myöhemmin vaatinut korjauksia Trumpin verotukseen.

Lehden mukaan esimerkiksi vuonna 1985 Trumpin tappiot hänen ydinliiketoiminnoissaan, kuten kasino- ja hotellitoiminnassa olivat yli 46 miljoonaa dollaria.

Trump on aiemmin kertonut käyneensä läpi konkursseja. New York Times kuitenkin muistuttaa, että Trump on rakentanut itsestään kuvaa menestyvänä liikemiehenä, minkä ansiosta hän muun muassa hakeutui presidentiksi.

Kongressi vaatinut tuoreita verotietoja nähtäväksi

Trumpin verotiedoista on keskusteltu viime kuukausina runsaasti. Toisin kuin muut viime vuosikymmenien presidentit ja presidenttiehdokkaat, Trump on kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain edustajainhuoneen valiokunta on demokraattien johdolla tutkinut Trumpin liiketoimia ja mahdollista verovälttelyä. Kongressin demokraattiedustajat vaativatkin nähtäväkseen Trumpin verotietoja viimeisen kuuden vuoden ajalta.

Alkuviikolla Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti, että se ei suostu luovuttamaan Trumpin verotietoja kongressille vedoten siihen, että vaateilta puuttuu laillinen perustelu.

New York Timesin nyt julkaisemat verotiedot eivät ole olleet kongressin valiokunnan tutkinnan kohteena.