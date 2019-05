Muovijätteen dumppaamista köyhiin maihin rajoitetaan uuden sopimuksen turvin – Yhdysvallat hankasi vastaan

Noin 180 maata on sopinut YK:n johdolla rajoittavansa muovijätteen kuljettamista muihin maihin. Maiden edustajat sopivat asiasta perjantaina Genevessä lähes kaksi viikkoa kestäneiden keskustelujen jälkeen.

Yhtenä tarkoituksena on vähentää vaikeasti kierrätettävän muovin päätymistä köyhiin maihin ja edelleen valtameriin. Tällä hetkellä meriin päätyy vuosittain jopa 8 miljoonaa tonnia muovijätettä. Lisäksi monet saaret esimerkiksi Malesiassa ja Thaimaassa ovat muuttumassa kaatopaikoiksi.

Uusi sopimus vaatii, että muovijätettä vievien maiden on saatava hyväksyntä vastaanottavilta mailta. Jätettä vievien maiden on myös seurattava, mihin muovi lopulta päätyy. Sopimus on lisäys vuonna 1989 solmittuun Baselin-sopimukseen, jolla sovittiin vaarallisen jätteen kuljettamisesta. Uudet säännöt tulevat voimaan arvioilta vuoden päästä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

YK:n ympäristöohjelma UNEP:n pääsihteeri Rolph Payet kutsui muovijätettä yhdeksi maailman ahdistavimmaksi ympäristöongelmaksi.

– Olen ylpeä siitä, että tällä viikolle Genevessä Baselin-sopimuksen osapuolet ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen laillisesti sitovasta ja globaalista mekanismista, jolla hallitaan muovijätettä, Payet totesi.

"Eivät ymmärrä seurauksia kaupankäynnille"

Myrkyllistä jätettä vähentämään pyrkivä IPEN-kattojärjestö kiitteli sopimusta ja kritisoi kehittyneitä maita kovin sanoin. Sen mukaan kehittyneet maat, kuten Yhdysvallat ja Kanada, ovat liian pitkään voineet kuskata myrkyllistä muovijätettään Aasian kehittyviin maihin ja väittää, että jäte kierrätetään vastaanottavassa maassa.

– Sen sijaan suurta osaa tästä saastuneesta sekajätteestä ei voida kierrättää ja se päätyy dumpatuksi, poltetuksi tai löytää tiensä valtamereen, totesi IPEN-järjestön asiantuntija Sara Brosche.

Guardianin tietojen mukaan Yhdysvallat vastusti uutta, laillisesti sitovaa sopimusta. Kokoukseen osallistuneiden mukaan Yhdysvaltojen edustaja oli todennut, etteivät allekirjoittajat ymmärtäneet, minkälaisia seurauksia sopimuksella on muovijätteen kaupankäynnille.

Lehden haastattelemien ympäristöaktivistien mukaan kehittyviin maihin, kuten Indonesiaan, on alkanut kertyä jätekasoja sen jälkeen, kun Kiina lakkasi ottamasta vastaan kierrätysjätettä Yhdysvalloista.