Lukuisat avustusjärjestöt ovat keskeyttäneet työnsä Luoteis-Syyriassa jihadistien hallussa olevalla alueella, kertoo YK:n hätäaputoimisto OCHA.

Syynä on Syyrian hallinnon ja Venäjän pommitusten kiihtyminen. Joidenkin järjestöjen tilat ovat vaurioituneet, ja osa on huolissaan työntekijöidensä turvallisuudesta.

OCHA:n mukaan muutamassa päivässä ainakin 16 järjestöä on ilmoittanut toimintansa keskeyttämisestä. Esimerkiksi Maailman ruokaohjelma WFP on katkaissut aputoimitukset, joita on suunnattu noin 47 000 ihmiselle kriisialueella.

