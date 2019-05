Liettua äänestää tänään presidentistä – köyhyys ja epätasa-arvo vaalitaiston keskiössä

Liettuassa käydään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Köyhyys ja palkkaepätasa-arvo ovat nousseet vaalien kärkiaiheiksi.

Yhdeksän ehdokasta kisaa paikasta istuvan presidentin Dalia Grybauskaiten seuraajana. Kyselyiden mukaan vain kolmella heistä on todellisia mahdollisuuksia.

Vahvimmilla olevat ehdokkaat ovat Liettuan pääministeri Saulius Skvernelis, konservatiivien tukema entinen valtionvarainministeri Ingrida Simonyte ja riippumaton taloustieteilijä Gitanas Nauseda.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kannattava Simonyte nuorten suosiossa

Kaikki kolme pääehdokasta laskevat itsensä keskustaoikeistolaisiksi ja kannattavat EU- ja Nato -jäsenyyksiä suojamuurina Venäjää vastaan.

Taloustieteilijä Ingrida Simonyte nousi eduskuntaan vuonna 2016. Hän on ehdokkaista sosiaalisesti liberaalein ja tukee esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Hänen kannattajiinsa kuuluu nuoria, kaupunkilaisia ja liberaaleja äänestäjiä. Hän voitti konservatiivisen Kotimaan liitto – Liettuan kristillisdemokraatit -puolueen esivaalit viime vuonna ja on sen ehdokkaana, mutta ei ole puolueen jäsen.

Maailmanlaajuisen talouskriisin aikana vuonna 2009 Simonyte sai tehtäväkseen valvoa säästöpolitiikan toteutumista. Tämän seurauksena Simonyteä kritisoitiin julkisen sektorin palkkojen ja valtion eläkkeiden leikkaamisesta. Hänen kannattajiensa mukaan toiminta kuitenkin auttoi taloutta kääntymään jälleen nousuun seuraavana vuonna.

Skvernelis lupaa taistella korruptiota ja köyhyyttä vastaan

Poliisivoimissa uraa luonut Saulius Skvernelis on saanut kiitosta laajoista uudistuksistaan, jotka liittyvät korruptioon ja tieliikenneturvallisuuteen.

Skvernelis aloitti poliittisen uransa vuonna 2014 sisäministeriössä. Hänet valittiin pääministeriksi keskustaoikeistolaisen Talonpoikien ja vihreiden liiton listalta, mutta hän ei muodollisesti kuulu puolueeseen.

Skvernelis esittää itsensä vaihtoehtona poliittisille ja liike-elämään kuuluville eliiteille. Hän on suosittu maaseudulla ja vanhempien äänestäjien keskuudessa.

Mies on luvannut jatkaa taistelua korruptiota ja köyhyyttä vastaan, mutta hänen pitkäaikainen vihanpitonsa istuvan presidentin ja joiden toimittajien kanssa on saanut kriitikot epäilemään hänen sopivuuttaan valtionpäämieheksi.

Maltillinen Nauseda nousi pankkialasta politiikkaan

Gitanas Nauseda on poliittinen tulokas, joka on viettänyt suurimman osan urastaan pankkialalla. Viime vuosikymmenen aikana hän on kommentoinut talousasioita julkisuudessa maltilliseen sävyyn. Mikään suurista puolueista ei tue Nausedaa, mutta hänellä on muun muassa entisen presidentin Valdas Adamkusin tuki.

Kannattajat pitävät häntä raikkaana vaihtoehdona, jolla on älyllistä kapasiteettiä presidentin tehtävään, mutta kriitikoiden mielestä hän on kaksinaamainen ja isojen yritysten palveluksessa.

Vaalien mahdollinen toinen kierros odotetaan käytävän 26. toukokuuta eli samaan aikaan europarlamenttivaalien kanssa.