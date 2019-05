New York Times: USA päivitti Iran-suunnitelmansa, jopa 120 000 sotilaan lähettäminen mahdollista

Yhdysvallat on päivittänyt hyökkäyssuunnitelmansa Iraniin, kertoo New York Times . Uuden suunnitelman mukaan Irania vastaan voitaisiin valjastaa jopa 120 000 sotilasta. Maahyökkäys ei kuitenkaan ole suunnitteilla.

Suunnitelman päivittämistä on vaatinut presidentti Donald Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton, joka on vuosia kannattanut tiukempaa linjaa Irania vastaan. NYT:n mukaan on kuitenkin erittäin epävarmaa, että Trump lähettäisi Lähi-itään sotavoimaa, joka vastaisi kooltaan joukkoja Irakin sodassa vuonna 2003.

Arvostelijoiden mukaan näin suuren sotilasjoukon lähettäminen Lähi-itään antaisi Iranille hyvän syyn iskeä. Tämä voisi vetää Yhdysvallat mukaan pitkäkestoiseen konfliktiin Lähi-idässä samaan aikaan kun Yhdysvallat on jo pitkään yrittänyt vähentää maajoukkojensa määrää alueella.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Yle.