Työväenpuolue on marssimassa vaalivoittoon Australiassa, vaikka ay-liikkeestä noussut puoluejohtaja ei kansaa villitse

Australiassa lauantaina pidettävien parlamenttivaalien asetelmasta löytää äkkiseltään monia tuttuja elementtejä. Oppositiossa oleva vasemmistopuolue on ratsastanut gallupkärjessä jo hyvän aikaa, mutta vaalipäivän lähestyessä etumatka on kaventunut. Puolueen johtaja on reilu viisikymppinen mies, entinen työmarkkinapomo, joka ei esiintymisellään suoranaisesti kansaa villitse. Äänestäjät ovat saaneet tarpeekseen konservatiivisesta koalitiohallituksesta ja haluavat muutosta.

Juuri sen enempää asetelmia ei ole mielekästä verrata Suomeen – jo siksi, että Australian poliittinen järjestelmä on kovin erilainen. Maassa on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä, jossa työväenpuolue labor ja keskustaoikeiston muodostama koalitio ovat vaihdelleet hallitusvastuussa. Toisin kuin useissa länsimaisissa demokratioissa, Australiassa äänestäminen on pakollista.

Australian työväenpuolue on eurooppalaisiin sosiaalidemokraatteihin verrattuna enemmän keskustalainen, arvioi politiikan tutkija Jill Sheppard Australian kansallisesta yliopistosta.

– Työväenpuolueella on juuret ammattiyhdistysliikkeessä, mutta sitä ei yleisesti pidetä sosiaalidemokraattisena puolueena, hän sanoo STT:lle.

Sheppardin mukaan työväenpuolueella ei ole edistyksellistä ilmastopolitiikkaa eikä se kannata tuloverojen korotuksia. Puolue on voinut keskittyä kalastamaan ääniä oikealta, koska vasemmalla ei ole varteenotettavaa vaihtoehtoa ja äänestyspakko tuo sille ääniä vasemmalta joka tapauksessa.

– Australiassa olisi ehkä kysyntää sosiaalidemokraattiselle puolueelle, mutta tällä hetkellä puolue- ja vaalijärjestelmämme tekee sellaisen muodostumisen erittäin vaikeaksi.

Äänestäjien mielestä ilmastonmuutoksesta ei puhuta tarpeeksi

Ilmastonmuutos on noussut myös Australiassa polttavaksi vaaliteemaksi talouden, terveydenhuollon ja koulutuksen rinnalle. Sheppardin mukaan äänestäjät kokevat, että ilmastonmuutoksesta ei puhuta tarpeeksi.

– Isot puolueet eivät ole vastanneet asiaan erityisen hyvin. Ne ovat huolissaan siitä, lupaavatko ne liian isoja muutoksia, jotka vaikuttavat kielteisesti yrityselämään.

Kulunutta vuotta ovat Australiassa leimanneet sään ääri-ilmiöt, kuten poikkeuksellinen kuumuus, kuivuus ja myrskytuhot. Äänestäjät ovat havahtuneet myös siihen, että ilmaston lämpeneminen uhkaa tuhota Australian ainutlaatuista luontoa esimerkiksi Isolla valliriutalla.

Ykköspuheenaihe vaalien alla on kuitenkin jälleen talous, ja Australian vaaleissa keskustelu on tyypillisesti keskittynyt veropolitiikkaan. Ilmastonmuutoksen nousu otsikoihin voi Sheppardin mukaan johtua osin siitä, että isot puolueet tekivät perinteiset verolinjauksensa jo ennen vaalikampanjoinnin käynnistymistä.

Kiinan vaikutusyritykset kasvava huolenaihe

Australian talous on vahvasti riippuvainen Kiinasta, sillä miltei kolmasosa maan viennistä suuntautuu Kiinaan. Kiinan vaikutusyrityksistä on tullut kasvava huolenaihe Australian politiikassa.

Hallitus on kiristänyt hiljattain puoluerahoituslakeja, sillä vasta viime vuosina on paljastunut, miten avokätisesti kiinalaiset miljonäärit ovat rahoittaneet Australian isoja puolueita ja vaatineet vastineeksi Kiinan kommunistiselle puolueelle myötämielistä politiikkaa.

– Kiinan nousu ja vaikutusvalta herättävät äänestäjissä jonkin verran huolta, mutta luultavasti katsotaan, ettei se ylitä niitä massiivisia hyötyjä, joita Kiina on tuonut talouskasvullemme, Sheppard arvioi.

Rapa roiskuu niin omien kuin vastustajien niskaan

Suomalaisesta näkökulmasta Australian vaalikampanjointi näyttää ronskilta mutapainilta, jossa loka lentää ja rapa roiskuu niin omien kuin vastustajien niskaan. Maan politiikka on tunnettu raisusta ja usein sovinistisesta tyylistä, jossa naisten on kuvattu pärjäävän vain maskuliinisilla otteilla ja kovilla kyynärpäillä.

Työväenpuolueen suosiota selittää osaltaan se, että istuva hallitus on ajautunut repiviin sisäisiin valtataisteluihin. Pääministeri Scott Morrison on hoitanut tehtävää vasta viime elokuusta lähtien puolueen savustettua hänen edeltäjänsä ulos.

Omien selkäänpuukotukset ovat johtaneet vallanvaihdoksiin aiemminkin. Tällä vuosikymmenellä maata on hallinnut peräti viisi pääministeriä. Ovi maan johdossa on käynyt niin tiuhaan, että viestipalvelu Twitteriin on perustettu asialle vinoileva @WhoIsPM -tili, joka valistaa epätietoisia jopa tunnin välein, kuka on Australian pääministeri milläkin kellonlyömällä.

Myös työväenpuolue ja sen johtaja Bill Shorten ovat syyllistyneet takavuosina omien puukottamiseen. Tuleva pääministeriehdokas ei ole tästä maineestaan suuremmin kärsinyt.

Sheppardin mukaan julkisuudessa huomio kohdistuu helposti puoluejohtajiin, mutta heidän persoonansa tai johtamistyylinsä ei ole uurnilla ratkaiseva tekijä.

– (Bill Shortenia) ei pidetä erityisen charmikkaana tai karismaattisena. Tutkimusten pohjalta tiedämme, että myös aiemmissa vaaleissa äänestäjät ovat tuominneet pääministeriehdokkaat mutta äänestäneet heidät valtaan joka tapauksessa.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että äänestäminen on tehty sakon uhalla pakolliseksi.

– Jos äänestäminen olisi vapaaehtoista, uskon, että tilanne olisi hyvin erilainen. Puolueilla olisi tällöin kannustimia valita paljon karismaattisempia johtajia.