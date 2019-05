Iran pyytää "ystäviään" toimiin ydinsopimuksen pelastamiseksi

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif on vierailullaan Pekingissä pyytänyt Kiinaa, Venäjää ja muita "ystäviä" tarttumaan käytännön toimiin vuonna 2015 solmitun ydinsopimuksen suojelemiseksi.

Iran on torjunut esitykset aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa sen jälkeen kun Yhdysvallat lähetti alueelle lisää sotilasvoimia. Yhdysvaltojen mukaan uhka Iranin hyökkäyksestä on välitön. Iranin mukaan syytös on perätön.

Zarifin mukaan vain Venäjä ja Kiina ovat tukeneet Irania ja auttaneet pitämään ydinsopimuksen elossa. Hänen mukaansa sopimuksen muut osapuolet ovat pettäneet Iranin. Kiina on Iranille tärkeä kumppani myös sen takia, että se on ollut yksi kahdeksasta maasta, joiden Yhdysvallat on toukokuuhun asti sallinut jatkaa Iranin raakaöljyn ostoja. Iran on ilmoittanut aikovansa jatkaa öljyn myyntiä, tarvittaessa kiertoteitä.

Yhdysvallat on vuosi sitten irtisanoutunut ydinsopimuksesta ja määrännyt Iranille yksipuolisia talouspakotteita.