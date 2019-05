Ruotsalaiset keltaliivit marssivat halvemman bensan puolesta

Halvempaa bensiiniä ja dieseliä vaativa Bensinupproret 2.0 -kansanliike on lauantaina järjestänyt mielenosoituksia monilla paikkakunnilla Ruotsissa. Bensakapinaa vaativa kansanliike on kerännyt lähes 600 000 jäsentä Facebook-ryhmäänsä. Mielenosoituksissa oli kuitenkin selvästi vähemmän väkeä paikalla. Monet osanottajat olivat pukeutuneet ranskalaistyylisiin keltaliiveihin.

Liikeen perustaja Jan-Olof Berglundin mukaan on kohtuutonta, että bensiinin hinnassa on 64 prosenttia veroja. Berglundin mielestä hinnasta pitäisi saada puristettua arvonlisä- ja energiavero pois, jotta hinta laskisi noin 12 kruunuun litralta (1,10 euroon). Nykyisin hinta on noin 17 kruunua litralta.

Berglundin mukaan nykyinen hintataso on kestämättömän korkea maaseudun asukkaille, jotka ovat riippuvaisia autoistaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Svenska Dagbladetin selvityksen mukaan kapinaliike saa rahallista sivustatukea oppositiopuolueilta. Maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat lehden mukaan maksaneet liikkeen ilmoituksia Facebookissa.

Pääministeri Stefan Löfven torppasi Ruotsin radion haastattelussa kapinallisten toiveet ja sanoi, ettei bensiinin verotusta aiota keventää.

– Ymmärrän hyvin tämän suuttumuksen. Olen itse kasvanut maaseudulla ja tiedän, että mahdollisuus käyttää autoa on tärkeä. Tämä on selvä merkki, että meidän täytyy päästä eroon öljyriippuvuudesta ja valmistettava itse ympäristöystävällisiä polttoaineita, Löfven sanoi.