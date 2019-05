Australiassa konservatiivisen koalition vaalivoitto sen kuin vankistuu

Australiassa pääministerikonservatiivinen koalitio on saamassa enemmistön maan parlamenttiin, käy ilmi yleisradioyhtiö ABC :n ennusteesta. Sen mukaan konservatiivit olisivat saamassa 151-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen 77 paikkaa.

Konservatiivinen koalitio otti lauantain parlamenttivaaleissa yllätysvoiton, ja vaaleihin ennakkosuosikkina lähtenyt työväenpuolue kärsi nöyryyttävän tappion.

Gallupit ja ovensuukyselyt olivat lupailleet työväenpuolueelle niukkaa vaalivoittoa. ABC:n ennusteen mukaan työväenpuolue paikkamäärä alahuoneessa on 68. Vaalin lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan myöhemmin tällä viikolla.

– Lauantai ei ollut työväenpuolueen ilta, mutta silti aurinko nousi seuraavana aamuna, työväenpuolueen johdosta väistynyt Bill Shorten kirjoitti maanantaina Sydney Morning Herald -lehdessä.

Shorten lisäsi, että kamppailu mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta Australiassa jatkuu.

– Emme voi muuttaa menneisyyttä, mutta tulevaisuutta voimme. Siitä politiikassa on kysymys.

Konservatiivien enemmistö ei ulotu ylähuoneeseen

Työväenpuolueen ilmastolupaukset eivät saaneet laajaa tukea äänestäjiltä, vaikka ilmastonmuutos on kyselyjen mukaan maassa kasvava huolenaihe. Työväenpuolue on joutunut hallituspuolueiden tavoin tasapainoilemaan päästövähennysten ja uusiutuvan energian lupausten kanssa, sillä maan talous on vahvasti riippuvainen hiilestä. Australia kuuluu maailman suurimpiin hiilentuottajiin, ja valtaosa siitä viedään ulkomaille etenkin Itä-Aasian maihin.

Konservatiivinen koalitio ei ole saamassa enemmistöä ylähuoneeseen eli senaattiin. Se tarvitsee siis muilta tukea lakihankkeisiinsa.

Pääministeri Morrisonin hallitukseen on tulossa suuria muutoksia, sillä useat ministerit eivät olleet enää näissä vaaleissa mukana. Morrison on vihjannut toteuttamansa lupaamiaan leikkauksia tuloverotukseen, kun vaalin tulokset ovat selvillä.