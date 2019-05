FT: Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat varoittaneet yrityksiä Kiinaan liittyvistä riskeistä

Yhdysvaltain tiedustelupalvelun johtajat ovat järjestäneet yhdysvaltalaisille yrityksille ja muille ryhmille tapaamisia, joissa on varoitettu yhteistyöstä Kiinan kanssa, kertoo Financial Times . Tapaamisissa on kerrottu myös salassa pidettäviä tietoja.

Kansallisen tiedustelupalvelun johtaja ja FBI:n kansallisen vastavakoilun ja turvallisuuden keskuksen johtaja ovat pitäneet useita tapaamisia teknologiayrityksille, pääomasijoittajille ja oppilaitoksille.

Tapaamisiin osallistuneet ovat kertoneet, että niissä keskityttiin Kiinan liittyviin riskeihin etenkin kyberiskuihin ja aineettomien oikeuksien varastamiseen.

Tapaamisia on ollut ympäri maata, muun muassa Silicon Valleyssa ja Washingtonissa. Pääsiassa tapaamisissa on keskitytty teknologiayrityksiin. Tapaamisten järjestelyihin osallistuneet ovat kertoneet Financial Timesille, että johtajille on näytetty salassa pidettävää materiaalia. Heidän mukaan tämä on hyvin epätavallista.

Tapaamisia on johtanut ryhmä senaattoreita molemmista puolueista kuten Floridan senaattori Marco Rubio ja demokraattien tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Mark Warner.

– Meidän on lisättävä yhdysvaltalaisten yritysten, investoijien ja yliopistojen tietoisuutta Kiinan käyttämistä taktiikoista, joita se käyttää heikentääkseen Yhdysvaltojen kilpailukykyä, turvallisuutta ja vaikutusvaltaa, Warner sanoo.

Tapaamiset alkoivat lokakuussa.

Huawei kiristänyt aiemmin Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita

Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet jo pitkään. Maat ovat vuoronperään läimäisseet toisiaan tullimaksuilla. Yhdysvallat ei ole myöskään päästänyt kiinalaista Huaweita sen 5g-markkinoille turvallisuusuhkien takia. Yhdysvaltojen mielestä kiinalaiset tiedustelupalvelut voisivat Huawein kautta vakoilla Yhdysvaltoja.

Viime viikolla Yhdysvallat puolestaan ilmoitti, että yrityksiä voidaan vastaisuudessa kieltää käyttämästä telelaitteita, jos maan hallinnon mielestä tahot laitteiden takana ovat turvallisuusuhka. Päätöksen on tulkittu olevan suunnattu nimenomaan Huaweita vastaan. Valkoinen talo ei tuolloin kuitenkaan myöntänyt, että päätöksen syy olisi Kiina tai Huawei.

Kiinan mukaan Yhdysvaltain päätös estää kiinalaisvalmistaja Huawein pääsy maan markkinoille vaikeuttaa maiden kauppasuhteita entisestään. Kiina vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan "epäsopivat toimet".