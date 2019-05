Poissaolevana vangitseminen on ensimmäinen askel kohti Assangen mahdollista luovutusta Ruotsiin. Syyttäjä Eva-Marie Persson on kertonut pyytävänsä seuraavaksi Assangen luovutusta Ruotsiin, jos käräjäoikeus vangitsee hänet. LEHTIKUVA / AFP

Ruotsalaissyyttäjä Eva-Marie Persson on pyytänyt Uppsalan käräjäoikeutta vangitsemaan Wikileaksin perustajan Julian Assangen poissaolevana raiskausepäilyn vuoksi. Raiskaussyytös on peräisin vuodelta 2010. Assange on kiistänyt syytökset.