"Amerikkalaistaleban" vapautuu jo vankilasta, mutta sota Afganistanissa jatkuu

Syyskuun 2001 terrori-iskuista ei ollut kulunut kuin pari kuukautta, kun Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA löysi Afganistanissa kiinni jääneiden Taleban-taistelijoiden joukosta englantia puhuvan parroittuneen resupekan. Hän paljastui parikymppiseksi Yhdysvaltain kansalaiseksi John Walker Lindhiksi.

Muutamaan tuntia myöhemmin sama vankijoukko järjesti kapinan, jonka takia Yhdysvallat kärsi Afganistanin sodan ensimmäisen tappionsa, kun CIA-agentti Johnny Michael Spann sai surmansa.

Lähes 18 vuotta myöhemmin Lindh pääsee ehdonalaiseen vapauteen. Afganistanissa sota sen sijaan jatkuu, Taleban-liikettä ei ole kukistettu, ja kuolleiden amerikkalaisten määrä on noussut jo yli 2 000:n.

Muslimiksi kääntynyt Lindh lähti Kaliforniasta Lähi-itään jo pari vuotta ennen syyskuun terrori-iskuja ja päätyi mutkien kautta Afganistaniin taisteluihin Talebanin riveissä. Hän on kertonut tavanneensa myös al-Qaidan johtajan Osama bin Ladenin.

Lindhiä syytettiin aluksi myös terrorismista ja salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan, mikä olisi merkinnyt vähintään elinkautista. Lopulta 20 vuoden tuomio tuli vain Talebanin tukemisesta sekä aseiden hallussapidosta. Lindh myönsi syyllisyytensä ja sanoi katuvansa liittymistä Taleban-liikkeeseen sekä tuomitsevansa terrorismin.

Netinkäyttö tiukkaan valvontaan

Yhdysvaltain kansalaisena Lindhin tapaus käsiteltiin liittovaltion tuomioistuimessa toisin kuin lukuisten muiden kiinni otettujen, joista vielä muutama kymmenen viruu Guantanamon vankileirillä ilman minkäänlaista oikeuden tuomiota.

Lindh pääsee vankilasta torstaina hieman ennen koko tuomion kärsimistä muun muassa hyvän käytöksen takia. Varmuudella ei kuitenkaan tiedetä, mikä hän on nykyisin miehiään. Pari vuotta sitten julkisuuteen vuotaneiden viranomaisarvioiden mukaan nyt 38-vuotias Lindh ei suinkaan ole kääntänyt selkäänsä väkivaltaiselle islamismille.

Kansallisen terrorisminvastaisen keskuksen mukaan Lindh "on jatkanut maailmanlaajuisen jihadin puolustamista sekä väkivaltaista ekstremismiä sisältävien tekstien kirjoittamista ja kääntämistä" ja ilmaissut aikovansa jatkaa samaan malliin vapauduttuaan, kertoi Foreign Policy -lehti. Hänen kerritaan myös puhuneen myönteisesti Isisistä.

Lindh joutuu vapaudutuaan tiukkaan valvontaan. Hän ei saa ilman ehdonalaisvalvojansa hyväksymistä hankkia laitetta, jossa on nettiyhteys. Jos sellainen sallitaan, valvoja tarkkailee kaikkea internetin käyttöä eikä Lindh saa keskustella netissä muuten kuin englanniksi.

Yhdysvalloista Lindh ei saa poistua ilman tuomioistuimen lupaa. Lindhille myönnettiin vankeuden aikana Irlannin kansalaisuus sukulaissuhteen perusteella, mutta muutto vihreälle saarelle ei näytä onnistuvan lähiaikoina.

Lähteinä myös New York Times, U.S News and World Report, iCasualties.org