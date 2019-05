Uusi laki saattaa taata Yhdysvaltain kongressille pääsyn presidentin verotietoihin

Yhdysvalloissa kongressi saattaa päästä uuden lain myötä käsiksi presidentti Donald Trumpin verotietoihin jopa ilman hänen suostumustaan.

Trumpin kotiosavaltion New Yorkin parlamentti on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa verotietojen antamisen kongressille, jos luovuttamiselle on olemassa määritelty ja pätevä laillinen tarkoitus. Osavaltion demokraattikuvernöörin Andrew Cuomon odotetaan allekirjoittavan lain.

Toisin kuin muut viime vuosikymmenien presidentit ja presidenttiehdokkaat, Trump on kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kongressi on kiinnostunut tiedoista, koska se tutkii Trumpin mahdollista verovälttelyä ja liiketoimia. Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa, ja se on antanut heille vallan aloittaa useita tutkintoja presidentin toimista.