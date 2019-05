Ruuhkaisella Mount Everestillä jo seitsemän kuolemaa viikossa

Maailman korkeimmalla vuorella Mount Everestillä on menehtynyt jo seitsemän vuorikiipeilijää viikon kuluessa. Kahden intialaisen ja yhden itävaltalaisen kerrottiin kuolleen paluumatkalta vuoren huipulta torstaina, kertoivat viranomaiset ja kiipeilyretkien järjestäjät.

Reitit Everestin huipulle ovat olleet erittäin ruuhkaisia, minkä vuoksi monet kiipeilijät joutuvat odottamaan pitkään päästäkseen etenemään. Toisen torstaina kuolleista intialaisista kerrottiin juuttuneen ruuhkaan yli 12 tunniksi.

Sääolojen vuoksi paras kiipeilysesonki Everestillä on vain noin kuukauden pituinen huhti–toukokuussa. Tällä kaudelle vuorella on kuollut jo aiemmin seitsemän ihmistä ja kaksi on kateissa.

Viime vuonna Everestin huipulla kävi ennätykselliset 807 henkilöä, mutta ennätys saattaa rikkoutua tänä vuonna.