Britannian May eroaa konservatiivipuolueen johdosta kahden viikon kuluttua

Theresa May jatkaa pääministerinä kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. LEHTIKUVA/AFP

Britannian pääministeri Theresa May eroaa konservatiivipuolueen johdosta perjantaina 7. kesäkuuta. Hän jatkaa pääministerinä kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. May on siis yhä pääministeri, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Britanniassa kesäkuun alussa.