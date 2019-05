Malesia palauttaa satoja tuhansia tonneja muovijätettä: "Emme halua päätyä kansainväliseksi kaatopaikaksi"

Malesia aikoo palauttaa satoja tuhansia tonneja maahan lähetettyä muovijätettä. Maan ympäristöministerin Yeo Bee Yinin mukaan Malesia ei halua päätyä kansainväliseksi kaatopaikaksi.

– Kehotamme teollisuusmaita olemaan lähettämättä maahamme jätteitä. Tulemme palauttamaan ne lähtömaihinsa armotta, Yeo sanoi.

Tilastojen mukaan muovin tuonti Malesiaan on kolminkertaistunut vuodesta 2016. Viime vuonna Malesiaan tuotiin 870 000 tonnia muovia. Maassa on runsaasti luvattomia kierrätyslaitoksia, jotka eivät piittaa ympäristösäännöksistä. Yon mukaan jo 150 tällaista laitosta on suljettu.

Maailman luonnonsäätiön (WWF) mukaan joka vuosi tuotetaan noin 300 miljoonaa tonnia muovia, josta valtaosa päätyy kaatopaikoille ja maailman meriin.