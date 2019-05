Venäläisyhtiö maksaa naisille bonuksia lyhyiden hameiden käytöstä

Naistyöntekijät voivat yhtiön kesäkuun loppuun asti jatkuvan "feminiinisyysmaratonin" ajan saada sadan ruplan (1,38 euroa) päivittäisen lisäkorvauksen, jos he pukeutuvat viitisen senttiä polven yläpuolelle ulottuviin hameisiin tai mekkoihin sekä meikkaavat ja laittavat hiuksensa kampaukselle. Tämä pitää todistaa lähettämällä valokuva työnantajalle.

Sosiaalisessa mediassa yhtiötä on arvosteltu naisten kaltoinkohtelusta ja kampanjaa on kuvattu keskiaikaiseksi. Yhtiö sen sijaan kiistää seksismisyytökset ja vetoaa siihen, että jo 60 naista on osallistunut kampanjaan.

– Halusimme piristää työpäiviämme. Työntekijämme ovat 70-prosenttisesti miehiä. Tällaiset kampanjat auttavat meitä rentoutumaan, lepäämään. Tämä on erinomainen tapa lisätä yhteishenkeä, yhtiön edustaja puolusteli radioasema Govorit Moskvan haastattelussa.

Yhtiö on suunnitellut kesäkuulle myös muita feminiinisyystapahtumia kuten pelmeninvalmistuskilpailut. Yhtiön edustajan mukaan idea kampanjasta on tullut toimitusjohtaja Sergei Ratshkovilta. Yhtiö on järjestänyt kilpailuja myös miestyöntekijöilleen. Viime viikolla lajina oli leuanveto.

Tatprof on toiminut alihankkijana muun muassa Sotshin vuoden 2014 olympialaisten ja viime kesän jalkapallon mm-kisojen valmisteluissa.