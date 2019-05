YK: Assange joutunut psykologisen kidutuksen kohteeksi

Tietovuotaja Julian Assange, 47, on joutunut sellaisten toimien kohteeksi, jotka vertautuvat psykologiseen kidutukseen, sanoo YK:n erityisasiantuntija. Hänen mukaansa Yhdysvallat, Britannia, Ecuador ja Ruotsi ovat syyllistyneet kollektiiviseen Assangen vainoamiseen.

YK:n erityisasiantuntijan Nils Melzerin mukaan Assange on joutunut useiden vuosien ajan tahallisen julman, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kohteeksi. Melzer vieraili Assangen luona vankilassa kuun alussa yhdessä kahden asiantuntijan kanssa.

– On selvää, että Assangen terveyteen on suuresti vaikuttanut se erittäin vihamielinen ja sattumanvarainen ilmapiiri, jolle hän on altistunut useita vuosia, Melzerin lausunnossa sanotaan.

– Fyysisten sairauksien lisäksi Assangella oli havaittavissa oireita, jotka ovat tyypillisiä pitkittyneessä altistumisessa psykologiseen kidutukseen. Näihin kuuluvat äärimmäinen stressi, krooninen ahdistus ja voimakas psykologinen trauma, Melzer jatkoi.

Yhdysvalloissa voi odottaa 175 vuotta vankeutta

Assange kärsii parhaillaan 50 viikon vankeusrangaistusta takuuehtojen rikkomisesta Belmarshin vankilassa Lontoon liepeillä.

Yhdysvallat vaatii Assangen luovuttamista. Assangea vastaan on nostettu Yhdysvalloissa 18 syytettä. Ne koskevat pääosin Yhdysvaltojen salaisten asiakirjojen julkistamista vuonna 2010. Assangea syytetään tietovuotaja Chelsea Manningin avustamisesta salaisten asiakirjojen varastamisessa ja dokumenteissa nimettyjen tietolähteiden asettamisesta vaaraan.

Yhdysvalloissa Assangea voi odottaa jopa 175 vuoden vankeustuomio, jos hänet todetaan syylliseksi kaikkiin 18 syytteeseen.

Assangea voi uhata myös luovutus Ruotsiin, missä poliisi tutkii häntä kohtaan esitettyä raiskaussyytöstä. Vuodelta 2010 peräisin olevan raiskaussyytöksen tutkinta lopetettiin vuonna 2017, mutta poliisi avasi tutkinnan uudelleen toukokuussa. Assange on kiistänyt syytöksen.

Luovutuspäätöksen kahden maan välillä tekee lopulta Britannian sisäministeri. Brittimediassa monet analyytikot ovat arvelleet, että Assange luovutetaan Ruotsiin.