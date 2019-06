Trumpin Britannian-vierailu jatkuu pääministeri Mayn tapaamisella, suurmielenosoitus luvassa – presidentti ja kuningatar Elisabeth ylistivät juhlaillallisella maiden välisiä siteitä

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailu jatkuu tänään tapaamisella pääministeri Theresa Mayn kanssa. Eilen Valkoinen talo sanoi, että Trump haluaa kunnianhimoisen kauppasopimuksen Britannian kanssa brexitin jälkeen.

Samaan aikaan kun Trump ja May tapaavat, Lontooseen on kutsuttu koolle suurmielenosoitus presidentin vierailua vastaan. Myös Britannian opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kehottanut ihmisiä lähtemään kaduille.

Keskiviikkona Trumpin vierailu huipentuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa Etelä-Englannissa.

"Upea, upea nainen"

Trump tapasi vierailunsa ensimmäisenä päivänä maanantaina kuningasperheen jäseniä. Päivän päätteeksi Buckinghamin palatsissa järjestettiin juhlaillallinen. Useat oppositiopoliitikot boikotoivat tilaisuutta.

Sekä presidentti että kuningatar Elisabet korostivat maljapuheissaan maiden välisiä siteitä. Trump ylisti brittien urhoollisuutta ja sisukkuutta toisessa maailmansodassa.

– Kun kunnioitamme yhteistä voittoamme ja perintöämme, vahvistamme yhteisiä arvojamme, jotka yhdistävät meitä pitkälle tulevaisuuteen, Trump sanoi.

New York Timesin mukaan Trump nosti maljapuheessaan esiin Elisabetin sota-ajan tehtävät nuorena naismekaanikkona, joka korjasi armeijan ajoneuvojen moottoreita.

– Upea, upea nainen, Trump luonnehti kuningatarta.

Washington Post kertoi Trumpin sortuneen etikettivirheeseen, kun hän kosketti Elisabetia kevyesti selkään kuningattaren noustessa ylös pitämään maljapuhetta. Etiketin mukaan kuningatarta ei saa koskea.

Samantyyppinen kömmähdys tapahtui myös entisen presidentin Barack Obaman puolisolle Michelle Obamalle, kun silloinen presidenttipari vieraili Britanniassa vuonna 2009.

Elisabet nosti maljapuheessaan terävästi esiin monenkeskiset instituutiot, joiden syntymistä Britannia ja Yhdysvallat edesauttoivat toisen maailmansodan jälkeen ja joiden tarkoituksena on ollut estää uusi sota. Trump on herättänyt huomiota penseällä suhtautumisellaan muun muassa sotilasliitto Natoon.

– Vaikka maailma on muuttunut, olemme ikuisesti tietoisia näiden järjestelmien alkuperäisestä tarkoituksesta, kuningatar sanoi.