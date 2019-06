Raiskatun ja hyväksikäytetyn 17-vuotiaan kärsimys arvioitiin sietämättömäksi: hollantilaistyttö sai eutanasian

Lapsena hyväksikäytetty ja sen jälkeen masentunut hollantilainen teinityttö on päättänyt elämänsä eutanasiaan, kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet. Muun muassa Independentin mukaan lääkärit arvioivat 17-vuotiaankärsimykset sietämättömiksi ja hyväksyivät eutanasian.

Tyttö kuoli kotonaan Hollannin itäosassa eutanasiaklinikan avustuksella. Pothovenin sisar kertoi kuolemasta sunnuntaina, kertoo News Sky hollantilaismediaan vedoten.

Pothoven on ollut julkisuudessa jo aiemmin, sillä hän on kertonut elämästään muun muassa kirjassaan. Hän on kertonut taistelustaan yrittäessään selviytyä rankoista kokemuksistaan.

Independentin mukaan Pothovenia on hyväksikäytetty useita kertoja 11-vuotiaasta lähtien ja 14-vuotiaana hänet on tiettävästi raiskattu. Näiden tapausten jälkeen hän kärsi traumaperäistä stressihäiriötä, masennusta ja anoreksiasta

Pothoven julkaisi jäähyväisviestinsä Instagramissa viime torstaina, kertoo The Times.

– Hengitän, mutta en enää elä, tyttö kuvaili.

News Skyn mukaan Pothoven kertoi päivityksessään, että hän on lopettanut syömisen ja juomisen ja on kotonaan vuoteessa perheensä ympäröimänä.

– Monien keskusteluiden ja arviointien jälkeen on päätetty, että minut päästetään lähtemään, koska kärsimykseni on sietämätöntä, Pothoven kertoi Instagram-seuraajilleen.

Pothovenin mukaan hän ei tehnyt päätöstään hetken mielijohteesta, vaan vuosien taistelun jälkeen.

Independent kertoo, että Pothoven lähestyi eutanasiaklinikkaa vanhempiensa tietämättä viime joulukuussa. Hänen äitinsä sai tietää asiasta löydettyään tyttärensä perheelleen kirjoittamia kirjeitä.

Hollannissa eutanasiaa voi pyytää 12 vuotta täyttänyt parantumattomasti sairas ihminen, jonka kärsimys on sietämätöntä ja joka pystyy ilmaisemaan tahtonsa. Myös vanhempien suostumus vaaditaan lapsen eutanasiaan.

Independentin mukaan Hollannissa tehtiin vuonna 2017 eutanasia noin 6 500 ihmiselle. Se oli noin 4,4 prosenttia maan kuolemantapauksista.