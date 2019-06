Venäjä sanoi olevansa valmis hylkäämään Uusi Start -sopimuksen – Putin ei harmitellut jäämistään rannalle Normandian juhlallisuuksista: "Miksi minut pitäisi kutsua kaikkialle?"

Venäjä sanoo olevansa valmis luopumaan ydinaseita rajoittavasta Uusi Start -sopimuksesta, jos sitä ei haluta jatkaa.

– Jos kukaan ei halua jatkaa sitä, niin ei sitten jatketa. Olemme sataan kertaan kertoneet valmiudestamme jatkoon. Mutta virallista neuvotteluprosessia ei ole, ja vuonna 2021 kaikki päättyy, kansainvälisessä talousfoorumissa Pietarissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi.

Presidentti Barack Obama ja presidentti Dmitri Medvedev allekirjoittivat Uusi Start -sopimuksen Prahassa vuonna 2010. Se rajoittaa ydinkärkien määrän tasolle, joka on huomattavasti alempi kuin kylmän sodan vuosina.

Myös keskipitkän matkan ydinohjuksia rajoittava INF-sopimus on karilla, sillä Venäjä on jäädyttänyt osallistumisensa sopimukseen ja Yhdysvallat on vetäytymässä siitä.

Putinin mukaan asesopimusten romuttuminen on vakava asia.

– Ydinasevarustelua rajoittavia instrumentteja vaikkapa avaruusaseille ei sen jälkeen ole. Se merkitsee sitä, että ydinaseiden uhka on koko ajan läsnä kaikkialla, presidentti sanoi.

Putin vakuutteli myös, ettei häntä häiritse lainkaan se, ettei kutsua Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhliin Ranskaan tullut.

– Emme mekään kutsu kaikkia jokaiseen tapahtumaan. Miksi minut pitäisi kutsua kaikkialle? Minulla riittää tekemistä täälläkin, Putin kuittasi.