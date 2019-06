CNN: Trumpin ex-asianajajasta on tullut vankilan julkkis – Cohen yllättyi positiivisesti vankien hyväntahtoisuudesta

Vankilaelämä on yllättänyt Yhdysvaltain presidentinentisen asianajajan, kertoo CNN lähdetietoihinsa vedoten. Viime kuussa vankilaan joutunut Cohen oli aluksi huolissaan siitä, että Trumpia kannattavat vangit aiheuttaisivat hänelle ongelmia.

Pahamaineisesta Cohenista on kuitenkin pikemminkin tullut selliosaston julkkis. Viiden asiasta perillä olevan lähteen mukaan Cohenin entinen elämä kiinteistömogulina ja poliitikkona on vankilassa kovaa valuuttaa.

– Hän on ollut iloisesti yllättynyt, että kaikki ovat olleet hyväntahtoisia ja ovat oikeastaan tulleet tarjoamaan hänelle neuvoja vankilaelämästä ja pyytäneet mukaan lounaalle, yksi lähde kertoo.

Monet vangit ovat pyytäneet Cohenilta lakineuvoja ja halunneet viettää aikaa tämän kanssa. He ovat myös udelleet Cohenilta siitä, millaista Trumpin kanssa työskentely oli. Myös pornonäyttelijä Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille maksetut hyssyttelyrahat ovat kiinnostaneet vankeja.

Cohen sai kolmen vuoden tuomion veropetoksesta, väärien tietojen antamisesta kongressille ja vaalikampanjan rahoitukseen liittyvistä rikoksista. Cohenin muun muassa katsottiin maksaneen hyssyttelyrahoja sekä Cliffordille että Playboy-malli Karen McDougalille. Naiset ovat väittäneet, että heillä on ollut salasuhde Trumpin kanssa. Trump on kiistänyt väitteet.

"Hän ottaa vankilasta kaiken irti"

Lähteiden mukaan Cohen yrittää pitää itsensä vankilassa kiireisenä.

– Hän ottaa siitä kaiken irti, yksi Cohenin ystävistä kertoo.

– Hän yrittää kestää, pysyä myönteisenä ja pysyä niin kiireisenä kuin mahdollista, toinen lähde lisää.

Vankilaan joutuminen on dramaattinen muutos Cohenille, joka on tottunut hienoihin titteleihin ja ylelliseen elämään Park Avenuella hienoine ravintoloineen. Nyt hänestä on tullut "korjaa se" -herra, CNN kirjoittaa. Lehden lähteen mukaan Cohen työskentelee nykyään lämmitys-, ilmastointi- ja tuuletuslaitteiden kanssa.

Cohen on osallistunut myös erilaisiin ohjelmiin, johon kuuluu muun muassa rakennustöitä. Ohjelmien avulla hän saattaa päästä aiemmin vapaaksi. Cohenin on tarkoitus vapautua vankilasta joulukuussa vuonna 2021.

– Hän tekee kaikkensa selviytyäkseen kokemuksesta ja hän ottaa siitä kaiken irti, Cohenin yksi ystävä sanoo.

Cohen on muun muassa lukenut, kirjoittanut ja treenannut kuntosalilla.

Myös Cohenin asianajaja David Schwartz sanoo, että Cohen on suhteellisen hyvällä tuulella olosuhteisiin nähden.

– Hän on se, joka piristää minua, kun puhun hänelle. Hän kyselee kuulumisiani. Ei toisinpäin. Se on tyypillistä Michael Cohenia, hän sanoo.

Cohenin perhe vierailee miehen luona säännöllisesti, mutta vankila on kaukana perheen kodista. Cohenilla on kaksi lasta.

– Vaikka he (Cohenin perhe) tulevat säännöllisesti vierailulle, Cohen ikävöi heitä kamalasti, yksi lähde sanoo.