Kalastajat kiskovat tonnikaupalla muovia merestä Italiassa – aiemmin verkkoihin tarttuneet roskat kipattiin surutta takaisin veteen

Kuunvalo kimmeltää vedessä, kun kalastajat Italian rannikolla haalivat saalistaan aluksiinsa. Verkko on täyttynyt sätkivistä kaloista ja jätteestä, josta suurin osa on muovia. Normaalisti kalastajat nakkaisivat roskat surutta takaisin veteen. Nyt käynnissä olevassa kokeilussa jätteet kuitenkin kerätään, tutkitaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.

– Iso osa kalastajia heitti ennen roskat takaisin mereen, koska lain mukaan he eivät saaneet tuoda niitä maihin, kertoo hanketta vetävä Eleonora de Sabata Clean Sea Life -järjestöstä.

– Heillä ei ole lupaa kuljettaa jätettä, satamissa ei ole mitään paikkoja tällaiselle jätteelle, eikä ole selvää, kenen pitäisi hoitaa jätteen hävittäminen.

Kokeiluun ottaa osaa 40 kalastusvenettä San Benedetto del Tronton rannikolla. Viikoittain kalastajat ovat keränneet merestä yli tonnin jätettä, josta yli puolet on muovia. Osa jätteestä kierrätetään, osa hävitetään talous- tai teollisuusjätteiden mukana. Yhtään ei kuitenkaan päädy takaisin mereen.

Alun perin kuukauden mittaiseksi aiottua kokeilua on päätetty jatkaa koko kesän.

Järjestäjät toivovat, että kokeilun tuloksia voidaan käyttää myöhemmin hyväksi koko Italiassa ja muuallakin maailmassa.

Suuri osa merestä poimitusta jätteestä on kertakäyttömuovia, kuten juomapulloja tai muoviaterimia. Joukosta löytyy myös vanhoja kalastusverkkoja ja satunnaisia muoviesineitä kuten lääketuotteiden kuoria tai faksin osia.

Vuodesta 1972 työkseen kalastanut 62-vuotias Claudio Uriani on nähnyt merten muovimäärän kasvun seuraukset. Joskus verkkoihin päätynyt muovimäärä estää kalastuksen kokonaan. Muovia päätyy myös ruokaketjuun.

– Jos kalat syövät muovia, ne sairastuvat ja siten myös me sairastumme, Uriani sanoo.

Italialaisille rannoille ajautuu säännöllisesti kuolleita kaskelotteja, joiden vatsat ovat täynnä muovia.

– Meriin päätyvä muovi on peräisin kaikilta ihmisiltä, järvistä ja joista. On elintärkeää opettaa ihmisille, että se, minkä he päästävät vesiin, päätyy mereen, satamakapteeni Mauro Colarossi kommentoi.

– Ongelma on merellä, mutta ratkaisun täytyy löytyä maalta. Tarvitaan poliittinen ratkaisu, herätys on tullut ja nyt pitää toimia, de Sabata toteaa.