CNN: Viranomaiset harkitsevat kouluampumisesta tunnetun Columbinen koulun purkamista "sairaalloisen kiinnostuksen takia"

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat ehdottaneet kouluampumisesta tunnetun Columbinen koulurakennuksen purkamista, kertoo CNN . Syynä on koulun joissakin ihmisissä herättämä sairaalloinen mielenkiinto. Asiasta on uutisoitu Yhdysvalloissa myös useilla muilla uutiskanavilla.

Columbinen ampumistapausta puidaan yhä tänäkin päivänä esimerkiksi netissä, jossa sillä on oma ihailijajoukkonsa. Viranomaiset ovat lähettäneet alueen asukkaille kirjeen, jossa heiltä kysyttiin, tulisiko koulurakennus purkaa ja rakentaa uudelleen tämän kiinnostuksen suitsimiseksi.

– Kouluampujat viittaavat Columbinen ampumistapaukseen ja ottavat siitä oppia makaaberina inspiraation ja motivaation lähteenä, alueen kouluviranomaisia edustava Jason Glass toteaa asukkaille lähetetyssä kirjeessä.

Sadat pyrkivät vuosittain joukkomurhan tapahtumapaikalle

Kouluun hakeutuu yhä säännöllisesti ihmisiä, joita 20 vuotta sitten tapahtunut kouluampuminen kiinnostaa.

– Vuosittain paikalliset poliisi- ja kouluviranomaiset tapaavat satoja ihmisiä, jotka pyrkivät sisälle kouluun vuoden 1999 murhien takia, kirjeessä kerrotaan.

– Suurin osa heistä on paikalla vain harmittoman, hieman sairaalloisen uteliaisuuden takia. On kuitenkin pieni ryhmä ihmisiä, joilla on tarkoitus tehdä pahaa.

Viimeisin vakava tapaus sattui vain kaksi kuukautta sitten, kun Coloradoon matkusti Floridasta saakka Columbinen kouluampumista ihannoiva nainen. FBI:n mukaan nainen oli esittänyt vakavasti otettavia uhkauksia ja hänellä oli ollut mukanaan samanlainen ase, jollaista Columbinen ampumisessa oli käytetty. Uhkausten vuoksi suljettiin Coloradossa useita kouluja. Nainen löytyi myöhemmin kuolleena.

"On aika päättää, teemmekö jotain erilaista"

Glassin mukaan Columbine on nykyään yksi maailman turvallisimmista kouluista. Hän toteaa, että nyt on silti harkittava uusia toimia.

– Meidän täytyy katsoa silmiin sitä, mitä siellä tapahtui, Glass kommentoi CNN:lle.

– Toki tämä yhteisö on joutunut katsomaan sitä silmiin jo monta vuotta, mutta ... nyt on aika, koska uhkat kasvavat ja paineet lisääntyvät koulussa. On aika päättää, aiommeko tehdä jotain erilaista.

Columbinen kouluisku oli aikanaan Yhdysvaltain verisin. Kaksi aseistautunutta teiniä tappoi 12 opiskelijaa ja yhden opettajan sekä haavoitti yli 20:tä ennen kuin he tappoivat itsensä. Sittemmin vastaavia joukkoampumisia on ollut Yhdysvalloissa useita.