Ihmissalakuljettajat riemuitsevat Yhdysvaltojen ja Meksikon sopimuksesta, asiantuntijat uskovat

Yhdysvaltojen ja Meksikon maahanmuuttosopimuksella on ainakin yksi selkeä hyötyjä: ihmissalakuljettajat. Asiantuntijoiden mukaan Meksikon kansalliskaartin lisääntyvä läsnäolo esimerkiksi Guatemalan ja Meksikon välisellä rajalla tuo lisää kysyntää ihmissalakuljettajien palveluille.

Meksiko ja Yhdysvallat ilmoittivat perjantaina yhteisestä sopimuksestaan, jolla Meksiko lupaa suitsia Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten määrää. Sovulla vältettiin Yhdysvaltojen uhkaamat tullit, jotka olisivat maanantaista alkaen nousseet viidellä prosenttiyksiköllä kuukausittain aina lokakuuhun asti.

Kansalliskaartilaisten lisäksi Meksiko on luvannut hajottaa ihmissalakuljetusryhmiä, mutta asiantuntijat uskovat tilanteessa käyvän toisin.

– Kontrollimekanismien määrä ja jäykkyys kasvaa, mikä nostaa rajanylityksen hintaa, mikä taas vahvistaa ihmissalakuljettajien järjestäytynyttä rikollisuutta, arvioi Javier Urbano, Iberoamericana-yliopiston kansainvälisten suhteiden tutkija.

Meksikolaiset aktivistit ja oppositiopoliitikot sanovat sopimuksen myös aiheuttavan etelärajan militarisoitumisen.

Etelä-Meksikossa on jo kuukausien ajan otettu kiinni siirtolaisia, vaikka uusi presidentti Andres Manuel "AMLO" Lopez Obrador on puhunut Meksikon avoimista ovista. Ulkomaalaisten pidätykset Meksikon alueella ovat nousseet tammikuun noin 8 200:sta toukokuun yli 23 600:aan. Tilastojen mukaan suurin osa pidätetyistä on keskiamerikkalaisia.

Myös karkotusten määrä on lähes kolminkertaistunut tammi-toukokuussa. Eniten on karkotettu salvadorilaisia, guatemalalaisia ja hondurasilaisia.

Aktivisti Luis Villagran on kulkenut siirtolaisten kanssa kohti pohjoista, ja hän on huomannut tiukkojen toimien vain lisäävän ihmissalakuljetuksen kysyntää.

– Tällainen umpimielinen maahanmuuttokäytäntö tarkoittaa, että monet keskiamerikkalaiset kulkevat ihmissalakuljettajien kanssa, hän sanoo.

Monet kulkevat Meksikoon Guatemalan rajan yli, mutta Villagranin mukaan toinen reitti on muodostumassa Meksikon ja Belizen väliselle rajalle. Hän kertoo rajanylityksen maksavan 900 dollaria, eikä rajalla ole sotilaita.

Javier Urbanon mukaan pidätykset ja perjantainen sopimus osoittavat, kuinka Meksikon maahanmuuttopolitiikka noudattaa Yhdysvaltojen linjaa.

– Olemme lähes sairaalloisen riippuvaisia Yhdysvaltojen taloudesta ja elämme synkronisoituna sen maan turvallisuusagendan kanssa.

"Siirtolainen pääsee aina läpi"

Aktivisti Villagran ei näe loppua siirtolaisuudelle, tekivät Yhdysvaltojen ja Meksikon hallinnot mitä hyvänsä. Viime lokakuun jälkeen Yhdysvaltoihin pyrkivien keskiamerikkalaisten määrä on kasvanut, kun ihmiset pakenevat väkivaltaa ja köyhyyttä.

Keskiamerikkalaisten joukossa on myös siirtolaisia Kuubasta ja jopa Eritreasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta.

AMLOn hallinto uskoo, että kriisiä voidaan hillitä Keski-Amerikan kehityssuunnitelmalla. Siirtolaiset tekevät kuitenkin omia ratkaisujaan nopeasti.

– Pelkona on, että raja suljetaan. Siirtolainen pääsee kuitenkin aina läpi. He voivat sulkea rajan, he voivat rakentaa tuhat aitaa ja tuhat lisää ja sisään päästään silti. (Yhdysvaltain presidentti) Donald Trump voi tehdä kaiken voitavansa, mutta hän ei koskaan pysäytä siirtolaisia, sanoo Josue Arenal, 57-vuotias hondurasilainen siirtolainen Meksikossa.