Poliisi ampui miestä Malmön asemalla – pommiryhmä paikalla

Poliisi on ampunut miestä Malmön rautatieasemalla Ruotsissa. Poliisin tiedottajan mukaan mies oli käyttäytynyt uhkaavasti poliisin saapuessa paikalle.

Tiedottajan mukaan vielä ei ole tiedossa, oliko mies aseistettu tai millä tavoin hän käyttäytyi uhkaavasti.

Sydsvenskan-lehden saamien tietojen mukaan asemalla on havaittu epäilyttävä esine. Poliisi ei ole vahvistanut tietoja ruotsalaiselle uutistoimistolle TT:lle. Poliisin tiedottajan mukaan pommiryhmä on paikan päällä. Asema on evakuoitu, ja juna- ja bussiliikenne Malmön asemalle ja asemalta on keskeytetty.

– Pommiryhmä on paikan päällä, ja se on toimenpide, jonka tarkoitus on turvata alue. Tämä voi tarkoittaa sitä, että osa aseman läheisistä tiloista joudutaan evakuoimaan, kertoo tiedottaja Evelina Olsson poliisiasemalla.

Olssonin mukaan päätös riippuu siitä, mitä pommiryhmä löytää.

Mies on toimitettu sairaalahoitoon. Kenenkään muun ei ole kerrottu haavoittuneen.

Poliisi sai ilmoituksen hieman kello kymmenen jälkeen paikallista aikaa.