Saksan tappajahoitaja valittaa elinkautisestaan

Saksan rauhan ajan pahin sarjamurhaaja, tappajahoitajana tunnettu Nils Högel, 42, valittaa 85 murhasta saamastaan elinkautisesta tuomiosta, kertoivat oikeuslähteet tiistaina. Asiasta kertonut Oldenburgin oikeuden edustaja Melanie Bitter ei kertonut, mihin valitus perustuu.

Högelin uhreja saattoi viranomaisten mukaan olla jopa 200. Todisteiden löytäminen on kuitenkin vaikeaa, koska osa mahdollisista uhreista on polttohaudattu ja Högel on kertonut tapahtumista kuulusteluissa ristiriitaisesti.

Sairaanhoitajana toiminut Högel murhasi potilaitaan antamalla näille liian suuria lääkeannoksia vuosina 2000–2005. Uhrit olivat 34–96-vuotiaita, ja Högel valitsi heidät sattumanvaraisesti. Syytteiden mukaan Högel antoi potilailleen tahallaan liian suuria lääkeannoksia, jotta voisi sen jälkeen elvyttää heidät viime hetkellä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy