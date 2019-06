Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko saatu osin korjattua

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko on saatu osittain korjattua. Argentiinassa energiaministeri Gustavo Lopeteguin mukaan sähköt on saatu korjattu 56 prosentissa maata. Uruguayssa sähköt on saatu toimimaan 75 prosentissa maata, kertoo sähköyhtiö UTE.

Sähköt katkesivat aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa, eli noin kello 13 Suomen aikaa. Lopeteguin mukaan vielä ei ole selvyyttä, mitä tapahtui. Hänen mukaansa mitään vaihtoehtoja ei suljeta pois, mutta kyberisku ei ole kuitenkaan ensimmäinen mahdollinen vaihtoehto. Mainos alkaa Mainos päättyy Kyseessä oli ensimmäinen sähkökatko, joka pimensi sekä Argentiinan että Uruguayn. Argentiinassa asuu 44 miljoonaa ihmistä, Uruguayssa 3,4 miljoonaa ihmistä. Lisäksi ilman sähköjä jäi osa Paraguaysta. Joidenkin tietojen mukaan sähkökatko olisi vaikuttanut myös osassa Chileä sekä Brasilian eteläosissa. Brasilian eteläisimmän Rio Grande do Sul -osavaltion suurimman sähkönjakelijayhtiön RGE:n tiedottaja kuitenkin sanoo, ettei sen tiedossa ole sähkökatkoja. Vedensaanti katkesi sekä metrot ja junat pysähtyivät Vian vuoksi Argentiinassa muun muassa vedensaanti katkesi, junat pysähtyivät ja liikenteenohjaus vioittui. Puoleenpäivään mennessä sähköt olivat palautuneet osaan Argentiinan pääkaupunkia Buenos Airesia, mutta metrot ja junat eivät edelleenkään kulkeneet. Julkiset sairaalat ja yksityiset klinikat toimivat varageneraattoreiden voimin. – Ainut hankaluus ovat hissit. Meillä on ainoastaan yksi toimiva hissi, mutta kaikki muut palvelut toimivat ilman ongelmia, sanoo Fernandezin sairaalan työntekijä. Argentiinassa katkos sattui huonoon aikaan myös sikäli, että maassa oltiin järjestämässä sunnuntaina paikallisvaalit. BBC:n mukaan Argentiinan paikallismediat näyttivät kuvia äänestäjistä, jotka käyttivät matkapuhelimiaan lamppuina äänestyspaikoilla. Joidenkin mediatietojen mukaan paikallisvaaleja jouduttiin osin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Osa argentiinalaisista kertoi yllättyneensä siitä, että he pystyivät käyttämään internetiä matkapuhelimillaan sunnuntaina, vaikka sähköt olivat täysin poikki. Sähköverkko kaatui Argentiinassa Uutistoimisto AFP:n mukaan Argentiinalla ja Uruguaylla on yhteinen sähkövoimaverkko. Argentiinan sähkövirasto ilmoitti, että molempia maita koskeneen sähkökatkoksen aiheutti sähköverkon kaatuminen Argentiinassa. Varsinainen vian syy on kuitenkin auki. Uruguaylainen sähköyhtiö UTE ilmoitti sekin, että jättikatkoksen aiheutti vika Argentiinan osassa verkkoa. UTE:n mukaan sähköjärjestelmää palautettiin toimintaan "nollasta".