NBA-koripallojoukkue Toronto Raptorsin mestaruusjuhlassa on ammuttu. Toronton poliisi kertoo Twitterissä, että kaksi ihmistä on haavoittunut. Heidän vammansa ovat poliisin mukaan vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia. Kaksi ihmistä on lisäksi otettu kiinni ja kaksi asetta on löydetty.