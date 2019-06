Erdoganin vallan haastaja uskoo taas voittavansa Istanbulin pormestarin uusintavaalit – STT haastatteli koko maailman median tavoitteleman Imamoglun

Turkin suurimassa kaupungissa Istanbulissa järjestetään sunnuntaina uusintavaalit pormestarin paikasta.

Ennen maaliskuun vaaleja Ekrem Imamoglu,49, ei ollut kovinkaan tunnettu Turkin politiikassa saati maailmalla. Nyt hän on noussut paikallispolitiikasta presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtaa vastustavaksi voimaksi, jonka perässä kansainvälinen media kulkee saadakseen edes lyhyen haastattelun.

Turkin valtapuolue AKP epäili vaalivilppiä maaliskuussa järjestetyissä vaaleissa, ja vaalien uusintapäätös on herättänyt epäilyjä hallinnon sekaantumisesta maan keskusvaalilautakunnan toimintaan.

– Demokratia varastettiin kaikkien silmien edessä. Se (demokratia) on kansan oikeus, tänä vuonna jo toistamiseen Istanbulin pormestariksi pyrkivä Ekrem Imamoglu sanoo STT:n haastattelussa.

Imamoglu edustaa Turkin suurinta oppositiopuoluetta CHP:tä, minkä useat näkevät syyksi juuri pormestarinvaalien uusimiselle.

– Maassa monet ajattelevat, jos (valtapuolue) AKP olisi voittanut, tällaista (uusia vaaleja) ei olisi. Vain koska CHP voitti, vaalit järjestetään uudestaan, Imamoglu sanoo STT:lle lähettämässään sähköpostissa.

– He, jotka eivät antaneet meille (pormestarin) valtakirjaa, teurastivat lain ja oikeuden.

Pormestariehdokas näkee, että ensi viikonlopun vaaleissa mitataan Turkin demokratian tulevaisuus. Hän on varma, että voittaa uudestaan, vaikka vahvasti hallinnon kontrollissa olevat turkkilaismediat ovat hiillostaneet ehdokasta jo kuukausia.

Hänestä ihmiset ovat jo huomanneet, että maan demokratia on kaapattu ja äänestäjät ovat ymmärtäneet, että nyt jos koskaan on aika äänestää demokratian puolesta.

Imamoglu korostaa, että demokratian puute ei ole vain yhden puolueen haaste.

Tilaisuuksissaan ja tiedotteissaan Imamoglu ei mainitse Erdogania, vaan puhuu niistä, jotka ovat vallassa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan erityisesti vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen sanan- ja lehdistönvapauden tila on kaventunut Turkissa.

Uudelleenlaskenta ei muuttanut tulosta

Imamoglu valittiin maaliskuun paikallisvaaleissa Istanbulin pormestariksi. Hän peittosi AKP:n ehdokas Binali Yildirimin 13 000 äänen erolla, mikä miljoonakaupungissa merkitsee vain hiuksenhienoa eroa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun CHP voitti Istanbulin vaalit yli 20 vuoteen.

CHP-puolueen ja Imamoglun harmiksi maan keskusvaalilautakunta YSK päätti, että uusintavaalit järjestetään kesäkuussa. Imamoglu ehti toimia maan suurimman kaupungin pormestarina alle kuukauden.

Imamoglu kertoo, että ääniä ehdittiin laskea uudelleen useaan kertaan.

– Hylätyt äänet laskettiin, silti me voitimme, Imamoglu sanoo STT:lle.

Samalla kun Turkin kansalaiset äänestivät paikkakuntiensa pormestareista, vaaliuurniin tippuivat myös äänet paikallisvaltuustoihin pyrkiville. Erdoganin AKP säilytti enemmistön paikoista Istanbulin valtuustossa, jota puolueen vaatimus uusintavaaleista ei koskenut.

AKP:n mukaan vaalivirkailijat esimerkiksi salasivat sen ehdokkaiden ääniä tai hylkäsivät tahallaan kelvollisia ääniä. Imamoglun mukaan väitteissä ei ole perää. Monet näkevät, että keskusvaalilautakunta taipui lopulta poliittiseen painostukseen.

– Olemme kertoneet (kansalaisille) kohtaamastamme epäoikeudenmukaisuudesta. Sanomme, että oikeat uhrit ovat Istanbulin ihmiset, Imamoglu sanoo.

"Emme marginalisoi ketään"

Imamoglun mukaan vallanpitäjät eivät halua, että kansalaiset puhuisivat uusintavaaleista ja että sunnuntain vaalit menisivät sujuvasti. Hänen mukaansa mediaan päätyy päivittäin uutisia, joissa Imamoglua yritetään mustamaalata.

CHP:n varapuheenjohtaja Oguz Kaan Salici kertoo STT:lle, että vaalistrategiassa korostuu rauha ja rauhallisuus. Viime vuosina Turkin politiikka on polarisoitunut, ja Turkin hallinnon ja kurdien välinen konflikti alkoi kärjistyä uudelleen vuonna 2015.

– Oli ihmisen identiteetti tai uskonto mikä tahansa, emme marginalisoi ketään. Strategiana on kohdella kaikkia tasavertaisesti, Salici sanoo STT:n haastattelussa.

– Keskitymme aiheisiin, jotka kiinnostavat kansaa. Ihmiset haluavat vihdoin nähdä konkretiaa.

Istanbulin talouskasvu heijastuu koko maahan

AKP:n eri puolilla maata kärsimien paikallisten vaalitappioiden arvioidaan ilmentävän tyytymättömyyttä Erdoganin harjoittamaan talouspolitiikkaan. Turkki on esimerkiksi vajonnut taantumaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, inflaatio on ennätyslukemissa ja valuutta liira on menettänyt arvoaan.

Istanbul on Turkin kaupankäynnin, talouden ja teollisuuden keskus. Turkin BBC uutisoi viime viikolla, että kaupungin talous olisi suurempi kuin koko Suomen.

– Jos Istanbulin taloutta johtaa hyvin, kasvu hoitaa koko Turkkia, Imamoglu sanoo.

Imamoglun kampanjassa korostuvat köyhyyden vähentäminen ja kaupunkilaisten hyvinvointi. Lisäksi hän keskittyy naisten oikeuksiin ja naisten aseman parantamiseen.

Imamoglu kuvailee tärkeimmäksi projektikseen sen, että ihmisiä ei tuomittaisi politiikan, uskonnon tai etnisyyden takia. Monet uskovatkin, että Imamoglu voisi voittaa vaalit juuri kansalaisia yhdistävän retoriikan ansiosta.