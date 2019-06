Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump valmistautuu avaamaan virallisesti kampanjansa ensi vuoden presidentinvaaleihin. Järjestäjien mukaan Floridan Orlandossa pidettävä kampanjatilaisuus on loppuunmyyty. Areenalle mahtuu 20 000 ihmistä.

Trumpin pyrkiminen jatkokaudelle on ollut selvää alusta lähtien ja käytännössä hän on käynyt uudelleenvalintakampaanjaansa jo pitkään. Luvattoman maahanmuuton torjuminen on jälleen yksi keskeisimpiä kampanjateemoja.

Trump hehkutti kampanja-avausta etukäteen tuttuun tapaansa Twitterissä ja lupasi "villiä" tilaisuutta.

Florida on yksi keskeisimpiä osavaltioita myös ensi vuoden presidentinvaaleissa.