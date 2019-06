Euroopassa ei luoteta rokotteisiin – ranskalaiset erityisen epäileväisiä, kertoo tutkimus

Vain 59 prosenttia Länsi-Euroopan asukkaista ja puolet Itä-Euroopan asukkaista pitää rokotteita turvallisina, kertoo tuore tutkimus. Koko maailmassa luku on huomattavasti korkeampi, 79 prosenttia.

Epäluuloisimpia rokotuksia kohtaan ovat ranskalaiset, joista 33 prosenttia ei luota rokotteisiin.

– Tämä yleinen suuntaus oli odotettavissa, koska olemme jo pitkään nähneet, että epäluuloisuus ja huoli rokotteista ovat suurempia kehittyneissä maissa. Silti luvut olivat hätkähdyttäviä, sanoi tutkimuksen teetättäneen brittiläisen Wellcome-hyväntekeväisyysjärjestön edustaja Imran Khan.

Brittiläisen Guardian-lehden haastatteleman rokoteasiantuntijan Heidi Larsonin mukaan sosiaalinen media on keskeisesti vastuussa rokotekielteisyyden kasvusta.

– Sosiaalinen media on muuttanut täysin keskustelun. Vääriä tietoja vastaan on erittäin vaikea taistella, koska monesti ne eivät ole edes julkisia, vaan keskustelua käydään esimerkiksi Facebookin yksityisillä foorumeilla, Larson sanoo.

Kehitysmaat uskovat rokotteisiin

Maailmanlaajuisesti rokotteita piti turvallisena 79 prosenttia haastatelluista ja tehokkaina 84 prosenttia. Suurinta luottamus oli Ruandan ja Bangladeshin kaltaisissa maissa, joissa liki kaikki vastaajat ilmoittivat luottavansa niihin.

Khanin mukaan sellaisissa maissa, joissa tartuntataudit ovat yleisiä, luotetaan myös rokotteisiin.

– Näissä maissa asuvat ihmiset näkevät, mitä tapahtuu, jos rokotuksia ei ole. Kehittyneissä maissa taas tilanne on sellainen, että vaikka saisit tartunnan, et välttämättä tule kovin sairaaksi tai kuole, koska terveydenhoitojärjestelmä on verrattain hyvä, Khan perusteli.

Rokotekielteisyyden vaikutukset näkyvät esimerkiksi tuhkarokon kohdalla. YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan tauti leviää hälyttävän nopeasi. Tuhkarokko tarttuu erittäin helposti.

Tutkimusta varten haastateltiin yli 140 000 ihmistä 144 maassa viime vuonna.