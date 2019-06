Turkin vallankaappausoikeudenkäynnissä luvassa tuomioita

Turkissa on määrä jakaa tänään tuomioita suuressa oikeudenkäynnissä, jossa syytettyjä on yli 220. Vuoden 2016 epäonnistuneen vallankaappauksen jälkiselvittelyihin liittyvä oikeudenkäynti alkoi jo toukokuussa 2017.-

Syytettyjen joukossa on muun muassa yli 20 entistä kenraalia ja maanpaossa Yhdysvalloissa elävä muslimisaarnaaja Fethullah Gülen, jota Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on syyttänyt vallankumouksen organisoinnista. Gülen on kiistänyt syytteet.

Oikeudenkäynti pidetään vankila-alueelle rakennetussa suuressa oikeussalissa Sincanissa Ankarassa. Oikeussaliin mahtuu liki 1 600 ihmistä.

Syyttäjä haluaa langettaa yhteensä 40 syytetylle elinkautiset vankeusrangaistukset ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Tällaisen rangaistuksen saaneet kärsivät tuomiotaan normaalia karummissa vankilaoloissa.

Pidätykset jatkuvat

Heinäkuun 2016 jälkeen kymmeniä tuhansia ihmisiä pidätettiin epäiltynä yhteyksistä vallankaappaukseen niiden kahden vuoden aikana, jolloin maassa vallitsi poikkeustila. Vaikka poikkeustila päättyi viime vuonna, ratsiat ja pidätykset ovat jatkuneet.

Oikeusministeriön lukujen mukaan maassa on pidetty yhteensä 290 vallankaappaukseen liittyvää oikeudenkäyntiä, joissa on tuomittu yli 3 200 syytettyä.

Tänään pidettävässä oikeudenkäynnissä syytettyjen joukossa on muun muassa entinen ilmavoimien komentaja Akin Ozturk. Viimeksi viime kuussa Ozturk kiisti yhteydet vallankaappaukseen ja Güleniin "valheina".

– Yhteensä 34 kuukauden ajan olen yrittänyt todistaa syyttömyyteni, Ozturk sanoi,

Epäonnistuneessa kaappauksessa sai surmansa yhteensä 248 ihmistä. Luvussa eivät ole mukana 24 kaappausyritykseen osallistunutta, jotka niin ikään menettivät henkensä.