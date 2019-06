Pohjois-Korea ylisti Kiinan "ikuista ja voittamatonta" ystävyyttä Xin vierailun päätteeksi

Kiinan presidentti Xi Jinpingin pitkään odotettu vierailu Pohjois-Koreaan on otettu eristäytyneessä maassa vastaan juhlavin sanakääntein ja kunnianosoituksin.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un luonnehti Xin vierailua tilaisuudeksi osoittaa Pohjois-Korean ja Kiinan välistä "ikuista ja voittamatonta" ystävyyttä, kertoi pohjoiskorealainen uutistoimisto KCNA.

Johtajat sopivat jatkavansa läheistä strategista yhteydenpitoa yhteisten etujen edistämiseksi. Molemmat maat ovat parhaillaan riidoissa Yhdysvaltojen ja presidentti Donald Trumpin kanssa, Pohjois-Korea ydinohjelmansa ja Kiina kauppakiistan takia.

Pjongjangissa järjestettiin Xille juhlallinen vastaanotto. Kymmeniätuhansia ihmisiä komennettiin vastaanottamaan Xitä pääkaupungin kadunvarsille, ja presidentin kunniaksi järjestetyssä voimisteluesityksessä ylistettiin maiden välisiä suhteita.

Xi on ensimmäinen kiinalainen presidentti joka vierailee naapurimaassa 14 vuoteen. Kim on käynyt Kiinassa kolmesti ja Pohjois-Korea on odottanut vastavierailua pitkään.

Vierailun järjestyminen ei ollut itsestäänselvyys. Kiina arvostaa vakautta lähialueellaan ja Pohjois-Korean ydinaseseikkailut uhkaavat horjuttaa sitä. Kiina on tukenut YK:n määräämiä pakotteita Pohjois-Korean ydinohjelman lopettamiseksi, ja Kim joutui odottamaan kuusi vuotta valtaannousunsa jälkeen ennen kuin Kiina otti hänet vastaan.

Tarkkailijat arvioivat Xin halunneen tavata Kimin osoittaakseen, että Kiinalla on yhä vaikutusvaltaa Pohjois-Koreaan. Kiina haluaa esitellä vaikutusvaltaansa ennen ensi viikon G20-huippukokousta Japanissa, johon sekä Xin että Trumpin on määrä osallistua.