Johnson ja Hunt lähtevät loppusuoralle kamppailussaan Britannian pääministerin paikasta – äänekäs riita Johnsonin ja naisystävän välillä toi poliisit pariskunnan kotiovelle

Lopputaistelu Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajan ja samalla pääministerin paikasta alkaa toden teolla tänä viikonloppuna, kun kisan finalistit, entinen ulkoministeri Boris Johnson ja tehtävän nykyinen hoitaja Jeremy Hunt lähtevät kiertämään maata ja keräämään ääniä puolueen 160 000 äänioikeutetulta jäseneltä.

Mittelön alkaessa ennakkosuosikki Johnson nousi taas kerran otsikoihin, kun poliisi hälytettiin hänen kotiinsa äänekkään riitelyn takia, kertoi Guardian. Naapuri kertoi lehdelle kutsuneensa poliisin paikalle kuultuaan seinän takaa huutoa, kiljumista ja pauketta.

Johnson asuu yhdessä naisystävänsä Carrie Symondsin kanssa. Guardianin mukaan naapuri tallensi ääniä nauhalle, jossa kuuluu vihaista huutoa pariskunnan välillä ennen äänekästä pamausta. Naapuri epäili äänen johtuneen lautasten särkymisestä.

Symondsin kuultiin huutavan Johnsonille "päästä irti minusta" ja " painu ulos asunnostani". Johnsonin puolestaan kuultiin kiroavan ja vaativan, ettei Symonds koske hänen tietokoneeseensa.

Poliisi kommentoi asiaa lyhyessä tiedotteessa, jossa se kertoi keskustelleensa asukkaiden kanssa. Poliisin mukaan asukkaat olivat kunnossa.

– Poliisi ei havainnut rikoksia tai huolenaiheita, eikä poliisille aiheutunut tehtävää paikalla, tiedotteessa todetaan.

EU ei halua neuvotella enää

Mokailutaipumuksistaan huolimatta Johnson on kisan ennakkosuosikki. Johnsonia selvästi hillitymmän Huntin pitäisi yltää todella kovaan suoritukseen ohittaakseen hänet. Uusi puheenjohtaja ottaa tehtävän vastaan 22. heinäkuuta alkavalla viikolla ja joutuu heti ratkomaan kysymystä siitä, miten Britannian pitäisi ratkaista kysymys maan EU-erosta. Uusi takaraja on 31. lokakuuta, eikä parlamentti ole pääministeri Theresa Mayn toistuvista yrityksistä huolimatta hyväksynyt Britannian ja EU:n välistä erosopimusta.

Johnson ja Hunt ovat molemmat vaatineet uutta neuvottelua sopimuksesta, mutta ilmoittaneet olevansa valmiita myös sopimuksettomaan eroon. EU ei uusiin neuvotteluihin suostu, joten sopimukseton ero voi toteutua.

Puheenjohtajaehdokkaiden ajatus on, että EU säikkyy sopimuksettoman eron tuhoisia talousvaikutuksia ja nöyrtyy tarjoamaan briteille uutta sopimusta. EU ei ole tästä ajatuksesta innostunut. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi juuri huippukokouksen jälkeen, ettei EU:n linja ole muuttunut.

– Voi olla, että brexit-prosessista tulee jännittävämpi joidenkin Lontoossa tapahtuvien henkilövalintojen jälkeen, mutta meidän kannassamme ei ole tapahtunut mitään muutosta, Tusk sanoi.

Maaseudun vanhat herrat päättäjinä

Valinta kahden ehdokkaan välillä kuuluu noin 160 000 konservatiivipuolueen jäsenelle. Jäsenkunta on keskimäärin iäkkäämpi ja valkoisempi kuin Britannian väestö yleensä. The Times -lehden kolumnisti Matthew Parris toteaa, että joukossa on "perinteisiä maaseudun toryja" (konservatiiveja) sekä pienituloisempia kaupunkiasukkaita, joiden näkemyksiä hallitsevat EU-vastaisuus ja populismi.

– Lisäksi joukossa on nuoria konservatiiveja, mukaan lukien opiskelijat. Heistä suurin osa on miehiä ja poikia, Parris kirjoittaa.

Monet konservatiivien kannattajat saattavat olla kiinnostuneita loikkaamaan Nigel Faragen tuoreen ja eurovaaleissa hyvin menestyneen brexit-puolueen puolelle. Farage ja Johnson olivat EU-eron näkyvimmät kannattajat vuoden 2016 kansanäänestyksen edellä.

Liikettä voi tulla toiseenkin suuntaan. Daily Telegraphin kyselyn mukaan jopa kuusi kymmenestä brexit-puolueen kannattajasta saattaa siirtyä konservatiivien taakse, jos Johnson voittaa puheenjohtajakisan. Jos Hunt voittaisi, olisi suunta kyselyn mukaan vastakkainen. Telegraph on vankasti Johnsonin puolella, ja hän on pitkään toiminut lehden kolumnistina.

Hunt ja Johnson ottavat mittaa toisistaan ensimmäisen kerran lauantaina Birminghamissa, missä he puhuvat ja vastaavat yleisön kysymyksiin.