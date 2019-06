Venäjällä matkailuala arvostelee Kremliä lentokiellosta Georgiaan – Venäjä perustelee kieltoa turvallisuussyillä

Venäjällä matkailuala ja tavalliset kansalaiset arvostelivat lauantaina päätöstä, joka kieltää lennot Venäjältä naapurimaa Georgiaan 8. heinäkuuta alkaen. Arvostelijoiden mielestä kiellon takana ovat pikemminkin poliittiset kuin turvallisuussyyt.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti myöhään perjantaina määräyksen lentokiellosta, joka koskee venäläisiä lentoyhtiöitä. Allekirjoitus tapahtui sen jälkeen, kun Georgiassa oli ollut hallituksen vastaisia mielenosoituksia.

Lauantaina Venäjä kielsi georgialaisia lentoyhtiöitä lentämästä Venäjälle niin ikään 8. heinäkuuta alkaen.

Kansa lähti torstaina Georgian pääkaupungissa Tbilisissä kadulle osoittamaan mieltään, kun venäläinen parlamentaarikko Sergei Gavrilov oli päässyt puhumaan Georgian parlamentissa puhemiehen paikalta. Gavrilov osallistui eri maita edustavien ortodoksikansanedustajien kokoukseen.

Georgiassa muistetaan vielä hyvin vuonna 2008 käyty lyhyt mutta verinen sota Venäjää vastaan.

Kremlin mukaan lentokiellolla haluttiin "varmistaa Venäjän kansallinen turvallisuus ja suojella Venäjän kansalaisia rikollisilta ja laittomilta toimilta".

Viranomaiset suosittelivat matkailuyrityksiä lopettamaan pakettimatkojen myynnin Georgiaan ja kehottivat venäläisturisteja palaamaan kotimaahan.

"Tämä kielto on typerä"

Lentokielto kiireisimpään loma-aikaan vaikuttaa matkailualaan sekä Georgiassa että Venäjällä. Georgiasta on viime vuosina tullut yksi venäläisten suosituimpia lomanviettopaikkoja.

– Tämä kielto on typerä, sanoi 19-vuotias opiskelija Margarita Semjonova, joka vieraili Georgiassa viime vuonna.

– Miksi he päättävät meidän puolestamme, mitä me voimme syödä, minne me emme voi lentää, kenen kanssa me emme voi ystävystyä, kirjoitti kuuluisa kokki ja bloggari Jelena Tshekalova Facebookissa.

– Putin päätti rangaista Georgiaa, koska siellä ihmiset ovat osoittaneet mieltä kaduilla. Miksi Putin rankaisee venäläisiä Georgian mielenosoituksista, sanoi puolestaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi Facebookissa.