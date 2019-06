Euroopan neuvosto (EN) valitsee tänään itselleen uuden pääsihteerin norjalaisen Thorbjörn Jaglandin seuraajaksi. Jagland on toiminut neuvoston pääsihteerinä vuodesta 2009.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on järjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä. Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoitetaan joskus toisiinsa. Molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. EN:n toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

Suomi liittyi neuvoston jäseneksi 1989.

Mainos alkaa

Mainos päättyy