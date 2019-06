Mueller saapuu heinäkuussa kongressin kuultavaksi Venäjä-tutkinnastaan

Yhdysvalloissa Venäjä-tutkintaa johtanut erikoissyyttäjä Robert Mueller on suostunut kongressin kuultavaksi tutkintaansa liittyen. Muellerin on määrä todistaa kongressin edessä 17. heinäkuuta, kertoivat edustajainhuoneen oikeus- ja tiedusteluvaliokunnat tiistaina.

Edustajainhuoneen demokraatit ovat neuvotelleet viikkojen ajan saadakseen Muellerin vastaamaan tutkinnasta heränneisiin kysymyksiin.

Mueller ei ottanut lähes kaksi vuotta kestäneessä tutkinnassaan kantaa siihen, syyllistyikö presidentti Donald Trump oikeuden estämiseen yrittäessään haitata tutkintaa. Sen sijaan Mueller ei löytänyt näyttöä epäilyille, että Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalikampanja olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa. Tutkinta kuitenkin vahvisti useiden venäläisten yrittäneen vaikuttaa vaalitulokseen muun häirinnän ja hakkeroinnin avulla. Trumpin kampanja hyödynsi venäläisten toimia demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin mustamaalaamiseen.

– Venäjä hyökkäsi demokratiaamme vastaan auttaakseen Trumpia voittamaan. Trump toivotti avun tervetulleeksi ja hyödynsi sitä. Kuten Mueller sanoi, tämän pitäisi olla jokaisen amerikkalaisen huolenaihe. Ja nyt, jokainen amerikkalainen saa kuulla siitä suoraan Muellerilta, tviittasi tiedusteluvaliokunnan johtaja Adam Schiff.

Tutkinnan jälkipyykki käynyt kiivaana

Kyseessä on avoin kuuleminen, ja Washington Postin mukaan Mueller on luvannut esiintyä molempien valiokuntien edustajien edessä. Laaja mediahuomio on taattu jo ennalta, sillä Mueller on välttänyt julkisuutta ja jättänyt raporttinsa sisällön kommentoinnin muille. Muellerin sijasta raportin tulokset esitteli julkisuuteen oikeusministeri William Barr, joka joutui välittömästi demokraattien hampaisiin puolueellisesta ja valikoivasta tiivistelmästään.

Myöhemmin yhdysvaltalaismediat kertoivat Muellerin ottaneen myös itse Barriin yhteyttä ja arvostelleen tämän laatimaa tiivistelmää puutteelliseksi.

Toukokuussa Mueller kommentoi tutkintaansa lyhyesti ja sanoi, että hänen toimistonsa ei voinut sen enempää syyttää Trumpia oikeuden estämisestä kuin vapauttaa tätä epäilyistä. Kongressin odotetaan tivaavan Muellerilta lisäselvyyttä ainakin tähän asiaan.

Mueller tähdensi, että jos hänen toimistollaan olisi täysi varmuus siitä, että presidentti selvästi syyllistyi rikokseen, he olisivat tehneet asian selväksi. Samalla hän huomautti, että Yhdysvaltojen perustuslain mukaan istuvaa presidenttiä ei voida syyttää rikoksesta normaalin rikosoikeudellisen prosessin puitteissa.

Useat demokraatit ovatkin vaatineet virkarikossyytteen nostamista Trumpia vastaan. Edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi on kuitenkin ollut haluton viraltapanomenettelyn käynnistämiseen, koska hän on pitänyt sitä liian repivänä prosessina.