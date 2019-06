Vanhempi virkamies kertoo Guardianille Mayn vaativan, että Khashoggin murhatutkinnan on oltava avoin ja läpinäkyvä. May lisäksi toisti, että työtä Jemenin tilanteen ratkaisemiseksi ja konfliktin lopettamiseksi on jatkettava.

Tapaaminen Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa saattoi olla Mayn viimeinen huipputapaaminen ennen kuin hän jättää tehtävänsä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy