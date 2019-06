Kanadan oppositiojohtaja vaatii pääministeri Trudeaulta kovempaa Kiina-politiikkaa

Kanadan pääoppositiopuolueen johtaja vaatii pääministeri Justin Trudeaulta kovempia otteita Kiinan suhteen. Konservatiivipuolueen johtaja Andrew Scheer vaatii Trudeaulta kovuutta, jotta maiden välinen kauppakiista saadaan ratkaisua ja pidätetyt kanadalaiset vapaaksi.

Kiinan ja Kanadan suhteet kiristyivät joulukuussa, kun Kanadan Vancouverissa pidätettiin Yhdysvaltain toiveesta teknologiajätti Huawein johtoon kuuluva Meng Wanzhou. Häntä epäillään Iran-pakotteiden kiertämisestä.

Sen jälkeen kiinalaiset viranomaiset ovat pidättäneet kaksi kanadalaista vakoilusta epäiltynä. Lisäksi Kiina esti kanadalaisten maataloustuotteiden tuonnin maahan.

Scheerin mukaan Trudeaun on tehtävä Kiinalle selväksi, että teoilla on seurauksia. Hän vaatii tiedotteessa, että Trudeaun on aloitettava kostotoimet Kiinaa vastaan.

Japanin Osakassa G20-kokouksessa ollut Trudeau kertoi puhuneensa Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa kahdesta pidätetystä kanadalaisesta. Trudeau oli asian suhteen kuitenkin niukkasanainen. Hänen mukaansa oli tärkeää nähdä kasvokkain, jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin.