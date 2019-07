Japani aloitti kritiikistä huolimatta kaupallisen valaanpyynnin vuosikymmenien tauon jälkeen

Japani on aloittanut kaupallisen valaanpyynnin vuosikymmenien tauon jälkeen. Pyyntialukset lähtivät matkaan Kushiron kaupungin satamasta maanantaina aamulla.

Japanin päätöstä jatkaa kaupallista valaanpyyntiä on kritisoitu kansainvälisesti. Esimerkiksi luonnonsuojelijat ovat kutsuneet käytäntöä julmaksi sekä vanhanaikaiseksi. Japani puolestaan on jo kauan sanonut, että valaanpyynti on maan perinne, eikä kansainvälisen yhteisön tulisi puuttua asiaan.

Japanissa valaanpyyntiyhteisöt ovatkin ottaneet päätöksen vastaan ilomielin, ja pyyntialukset saateltiin maanantaina matkaan seremoniallisesti.

– Sydämeni on tulvillaan onnea, ja olen syvästi liikuttunut, sanoi japanilaisen valaanpyyntiliiton puheenjohtaja Yoshifumi Kai puhuessaan satamaan kerääntyneille ihmisille.

– Tämä on pieni ala, mutta olen ylpeä valaanpyynnistä. Ihmiset ovat pyydystäneet valaita kotikaupungissani yli 400 vuotta.

Valaanpyyntialuksia lähti maanantaina matkaan myös muista satamista, kuten Länsi-Japanissa sijaitsevasta Shimonisekista.

Japani kiersi kieltoa aiemmin

Japani päätti vetäytyä Kansainvälisestä valaanpyyntikomissiosta (IWC) viime vuoden lopulla. IWC kielsi kaupallisen valaanpyynnin vuonna 1986, kun osa valaslajeista oli pyydetty sukupuuton partaalle. Japanin mukaan valaskannat ovat elpyneet riittävästi, jotta kaupallinen pyynti voidaan nyt aloittaa.

Maan hallituksen edustaja kertoi viime vuoden lopulla, että kaupallinen valaanpyynti rajoitetaan Japanin aluevesille. Pyyntiä ei harjoiteta Antarktiksella tai eteläisellä pallonpuoliskolla.

Japani oli jo kiertänyt kaupallisen valaanpyynnin kieltoa ennen IWC:stä irtautumista. Maa tappoi vuosittain satoja valaita "tieteellisiin tarkoituksiin", vaikka niiden liha päätyi myyntiin.

Muun muassa Australia ja Uusi-Seelanti ilmaisivat pettymyksensä Japanin päätökseen vetäytyä komissiosta.

– Australia vastustaa edelleen päättäväisesti kaikkea kaupallista ja niin kutsuttua tieteellistä valaanpyyntiä, todettiin maan tuolloisten ulko- ja ympäristöministerien lausunnossa viime vuonna.

Humane Society International -järjestö kritisoi Japanin paluuta kaupalliseen pyyntiin maanantaina.

– Tämä on kansainvälisesti surullinen päivä valaiden suojelulle, kommentoi järjestöön kuuluva Nicola Beynon.

Hermostunut, mutta onnellinen

Japanin kalastusvirasto kertoi maanantaina, että joulukuun loppuun asti kestävälle kaudelle on asetettu 227 valaan pyyntikatto.

– Olen hieman hermostunut, mutta onnellinen että voimme aloittaa pyynnin, kertoi valaanpyyntiin maanantaina lähtenyt 23-vuotias Hideki Abe.

– En usko, että nuoret tietävät miten valaanlihaa kokataan tai syödään. Haluan useamman ihmisen maistavan sitä ainakin kerran.

Kalastusviraston päällikkö Shigeto Hase osallistui Kushirossa seremoniaan, jossa pyyntialukset lähetettiin matkaan.

– Kaupalliseen valaanpyyntiin palaaminen on ollut valaanpyytäjien kiihkeä toive ympäri maan, Hase sanoi.

Hänen mukaansa kaupallisen valaanpyynnin jatkaminen varmistaa, että kyseinen elämäntapa siirtyy myös seuraaville sukupolville. Japanissa valaanliha oli tärkeä proteiinin lähde toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, kun maa oli köyhä.