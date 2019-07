Etelämantereen merijääpeite on sulanut nopeasti viime vuosina laajennettuaan vuosikymmenien ajan

Merijääpeite Etelämantereen ympärillä on sulanut nopeasti viime vuosina, kertoo maanantaina julkaistu tutkimus. Vuodesta 2014 merijään peittämä alue on pienentynyt kahdella miljoonalla neliökilometrillä eli noin kuusi kertaa Suomen pinta-alan verran.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan ilmastotutkijan Claire Parkinsonin tekemä tutkimus paljasti, että Etelämantereen merijääpeite suli paljon nopeammin kuin Arktiksella, ja peitteestä hävisi muutaman vuoden aikana yhtä paljon kuin Arktiksen merijäästä 34 vuodessa.

Parkinsonin johtama ryhmä analysoi Nasan ja armeijan satelliittien mikroaaltomittauksia Etelämantereen jääpeitteestä viimeisten 40 vuoden ajalta. Mittaukset kertoivat vain jään laajuudesta, eivät sen paksuudesta.

Tutkijoiden tiedossa oli jo ennestään, että Etelämantereen mannerjää on sulanut pitkään. Vuoteen 2014 asti Etelämantereen merijääpeite oli kuitenkin laajentunut 40 vuoden ajan, ja viisi vuotta sitten se oli suurimmillaan 12,8 miljoonaa neliökilometriä.

Voi kiihdyttää ilmastonmuutosta

Syitä pitkään laajentumisjaksoon tai viime vuosien supistumiseen ei täysin ymmärretä. Tutkijat ovat esittäneet, että Etelämantereen merijääpeitteeseen vaikuttavat muun muassa otsonikerroksen aukko, tuulet ja merivirrat.

Toisin kuin mannerjään sulaminen, merijään sulaminen ei nosta merenpintaa. Merijään sulaminen voi kuitenkin kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, kun auringonvaloa heijastava valkea jääpeite korvautuu tummalla merenpinnalla, joka sitoo auringon lämpöä.

Arktiksen merijään nopea sulaminen on saanut paljon huomiota ja se on yhdistetty tutkimuksissa ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että Etelämannerta ja Arktista ei voi verrata toisiinsa, koska ne ovat täysin erilaiset. Arktis on mannerten ympäröimä merialue kun taas Etelämanner on valtamerten ympäröimä manner.