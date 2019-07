Raportti: Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski masentua on huomattavasti korkeampi kuin suomalaisilla

Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski masentua on huomattavasti korkeampi kuin heidän suomalaisilla ikätovereillaan, kertoo Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound tiedotteessaan.

Säätiön raportin mukaan EU:n jäsenvaltioista kaikkein suurin riski masentua on naapurivaltioissamme Ruotsissa ja Virossa. Ruotsissa 18–24-vuotiaiden riski sairastua masennukseen on 41 prosenttia ja Virossakin 27 prosenttia. Suomessa riski on noin kuuden prosentin luokkaa.

Kaikista eurooppalaisista nuorista aikuisista masennusriskiryhmässä oli 14 prosenttia.

Ruotsi oli raportin mukaan tutkituista maista ainoa, jossa nuoret suhtautuivat tulevaisuuteen pessimistisemmin kuin vanhemmat ikäluokat.

Suomi on kuitenkin kroonisen masennuksen kärkimaita EU:ssa. Nuorten aikuisten keskuudessa kroonista masennusta oli vuonna 2014 eniten Irlannissa, jossa kroonisesti masentuneita oli 12 prosenttia nuorista 15–24-vuotiaista. Suomi tuli tilastoissa heti Irlannin jälkeen ja jäi siitä vain yhdellä prosentilla. Kroonisesti masentuneita nuoria aikuisia oli Suomessa 11 prosenttia.

Naapurissa Ruotsissa osuus oli 10 prosenttia ja neljäntenä olevassa Saksassa 9 prosenttia.

Ruotsalaisteinit juopottelevat suomalaisia enemmän

Vuonna 2014 suomalaiset teinit käyttivät toiseksi vähiten alkoholia tarkkailluista 18 jäsenmaasta, kertovat yhteiskunnallisen kehityksen muutoksia Euroopassa tarkkailevan ESS-kyselyn tiedot.

Alkoholia käytti suomalaisia 15–16-vuotiaita nuoria vähemmän vain heidän ruotsalaiset ikätoverinsa. Ero oli kuitenkin varsin pieni.

Suomessa melkein joka neljäs nuori tupakoi vuonna 2014. Ruotsissa samainen osuus oli noin kahdeksan prosentin luokkaa.

Ruotsissa oli kuitenkin selvästi enemmän humalahakuista juomista 15–16-vuotiaiden keskuudessa. Naapurimaassa melkein 15 prosenttia nuorista joi humalahakuisesti. Suomessa ja Virossa vastaava osuus oli noin yhdeksän prosenttia, ja se on matalin lukema tarkasteltujen maiden joukossa.

Eniten humalahakuista juomista oli Irlannissa, jossa noin kolmasosa teini-ikäisistä käytti alkoholia humaltuminen päämääränään.

Suurinta alkoholin käyttö oli Hollannissa ja Britanniassa.

Nuoret naiset masentuneempia kuin miespuoliset

Sukupuolella on unionin jäsenvaltioissa masennukseen suuri vaikutus. Vuonna 2014 valtaosassa jäsenvaltioita 15–24-vuotiaat nuoret naiset kärsivät masennuksesta nuoria miehiä todennäköisemmin. Suurimmat sukupuolten väliset kuilut masennuksen kohdalla olivat Tanskassa, Saksassa, Irlannissa ja Ruotsissa.

Ruotsissa kohtalaisesta tai vakavasta masennuksesta kärsi noin 15 prosenttia 15–24-vuotiaista naisista. Suomessa samainen osuus oli noin yhdeksän prosentin luokkaa.

Nuorten miesten keskuudessa Suomessa oli kohtalaista tai vakavaa masennusta neljänneksi eniten jäsenmaista, noin viisi prosenttia.

Euroopan laajuisesti kohtalaista tai vakavaa masennusta oli nuorten naisten keskuudessa noin seitsemällä prosentilla.

Ainoastaan Kyproksella, Kreikassa ja Liettuassa esiintyi masennusoireita enemmän nuorilla miehillä kuin nuorilla naisilla.

Raportin tiedot masennuksesta perustuvat eurooppalaisten terveyttä vuonna 2014 ja elämänlaatua vuonna 2016 kartoittaneisiin kyselyihin.

Korjattu aiempaa uutista: Suurimmat sukupuolten väliset kuilut masennuksen kohdalla olivat Tanskassa, Saksassa, Irlannissa ja Ruotsissa, ei sukupolvien väliset kuilut kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki.