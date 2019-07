Kymmeniä siirtolaisia kateissa kumiveneen kaaduttua Tunisian edustalla

Siirtolaisia kuljettanut alus on kaatunut Tunisian edustalla, kertoo Tunisian rannikkovartiosto. Rannikkovartioston mukaan alukselta on saatu pelastettua vain neljä ihmistä ja yli 80 on kateissa. Yksi pelastetuista kuoli myöhemmin sairaalassa.

– Noin 80 siirtolaisen pelätään kuolleen. Tarvitsemme kuitenkin vielä lisää tietoa ennen kuin voimme varmistaa kadonneiden määrän, sanoi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n edustaja Flavio Di Giacomo. Turma sattui Zarsisin kaupungin edustalla. Punaisen puolikuun edustajien mukaan pelastetut olivat Malin ja Norsunluurannikon kansalaisia. Pelastuneet kertoivat, että kyseessä oli kumivene ja kyydissä oli 86 matkustajaa. Heidän mukaansa alus oli lähtenyt matkaan Libyasta Zuwaran kaupungista ja oli matkalla Italiaan. Libya on pitkään ollut läpikulkumaa Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille.