Julkiset sähköpotkulaudat levisivät joka kolkkaan kahdessa vuodessa – "Mikään kaupunki ei ollut valmis tällaiseen tsunamiin"

Älypuhelinten sovelluksella vuokrattavat julkiset sähköpotkulaudat ovat ilmestyneet viimeisen kahden vuoden aikana paitsi Helsingin katukuvaan myös lukemattoman moneen suurkaupunkiin useammalla eri mantereella.

Suomessa katukuvaan ovat ilmestyneet ruotsalaisen Voin, saksalaisen Tierin, venäläisen Samocatin ja suomalaisen Hoopin potkulaudat. Euroopassa ovat levinneet myös Yhdysvalloista lähtöisin olevat Bird ja Lime, jotka käynnistivät sähköpotkulautabuumin Kaliforniassa syyskuussa 2017 ja ovat alan suurimpia yrityksiä.

Taloussanomien mukaan yhdysvaltalainen Lime on myös tulossa Suomeen viidentenä kilpailijana perjantaista alkaen. Amerikkalaisyritykset ovat levinneet myös Lähi-itään, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Konsulttiyrityksen edustaja Joel Hazan arvioi AFP:lle sähköpotkulautojen olevan kaikkien aikojen nopeimmin maailmalla levinnyt liikennepalvelu.

– Mikään liikennepalveluitaan vielä puolitoista vuotta sitten miettinyt suurkaupunki ei ollut valmistautunut tällaiseen tsunamiin, Hazan sanoo.

Uuden liikennevälineen nopea leviäminen on johtanut huoliin sen turvallisuudesta, eikä luotettavaa dataa ole vielä ehditty kerätä kovin pitkään potkulaudoilla tapahtuneista onnettomuuksista.

Viranomaisten asenteet vaihtelevat

Viranomaisten suhtautuminen laitteisiin on vaihdellut paljon maakohtaisesti. Esimerkiksi Pariisi on sallinut ne hyvin laajalti, minkä seurauksena Ranskan pääkaupungin katukuvaan on tunkenut yhteensä 13 eri potkulautayritystä ja noin 20 000 potkulautaa.

Samaan aikaan Englannin kanaalin toisella puolella Lontoossa laitteet on käytännössä kielletty vuosikymmeniä vanhan lainsäädännön vuoksi. Guardianin mukaan brittipäättäjät harkitsevat kuitenkin lakimuutosta, joka sallisi uudenaikaiset laitteet myös Britannian kaduille.

Joissakin kaupungeissa liikennejärjestelyt ovat tuottaneet ongelmia. Enimmillään 25 kilometrin tuntinopeudella liikkuvat sähköpotkulaudat ovat liian nopeita jalkakäytäville, mutta monista kaupungeista puuttuvat niille sopivat pyörätiet.

Myös potkulautojen pysäköinti minne sattuu on aiheuttanut päänvaivaa. Ratkaisuksi on ehdotettu gps-tekniikalla toteutettavia pysäköintialueita. Asiakkaalle seuraisi tällöin ylimääräinen maksu, jos hän jättää laitteen sallittujen alueiden ulkopuolelle.

Tiukimpia sääntelyjä on ottanut käyttönsä Singapore, jossa sähköpotkulaudoilla on 10 kilometrin nopeusrajoitus ja pysäköintivirheistä sakotetaan.