Rikkooko Iran jälleen ydinsopimusta? Maa on uhitellut aloittavansa uraanin rikastamisen yli sovitun puhtaustason tänään

Iran on uhannut aloittavansa tänään uraanin rikastamisen yli vuoden 2015 ydinsopimuksessa asetetun puhtaustason. Maan odotetaan ilmoittavan tänään sopimuksen rikkomisesta.

Ylitys ei tullut yllätyksenä, sillä Iran ilmoitti jo toukokuussa, että se lakkaa toistaiseksi noudattamasta osaa sopimukseen liittyvistä sitoumuksistaan. Tuolloin oli kulunut vuosi siitä, kun Yhdysvallat irtautui ydinsopimuksesta.

Ydinsopimuksen tarkoituksena on sitouttaa Iran rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle. Sopimuksesta irtautumisen jälkeen Yhdysvallat on palauttanut Iranin vastaisia pakotteita, mikä on horjuttanut sopimuksen olemassaoloa.

Iranin presidentti Hasan Ruhani vahvisti keskiviikkona, että maa ryhtyy rikastamaan uraania yli sopimuksessa asetetun 3,67 prosentin puhtaustason. Sopimuksen rajojen rikkominen on vastatoimi sille, että sopimuksessa jäljellä olevat osapuolet eivät ole onnistuneet auttamaan Irania Yhdysvaltojen pakotteiden kiertämisessä.

Vielä ei ole selvillä, mihin asti Iran aikoo viedä rikastamistoimensa. Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein neuvonantaja vihjasi perjantaina, että maa voisi rikastaa uraania viiden prosentin puhtaustasolle.

Ydinaseeseen Iranilla on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä siihen vaadittaisiin noin 90-prosenttista uraania.

Macron yrittää sovitella

Ruhani on sanonut, että Iran voisi perua rikastamistoimet, jos ydinsopimuksen muut osapuolet voisivat huojentaa Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vaikutuksia.

EU kertoi reilu viikko sitten, että pakotteiden kiertämiseen suunniteltu INSTEX-mekanismi oli vihdoin toiminnassa ja ensimmäiset kaupat tekeillä. Iran ei ole kuitenkaan ollut tyytyväinen mekanismiin.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Ruhanin kerrotaan puhuneen puhelimessa lauantaina. Macron esitti huolensa ydinsopimuksessa asetettujen sitoumusten rikkomisesta ja sen seurauksista. Presidentit sopivatkin selvittävänsä mahdollisuuksia vuoropuhelun aloittamiseksi kaikkien sopimuksessa olevien osapuolten välillä.