Rooman kaduilla mätänevät jätteet uhkaavat kansalaisten terveyttä ja saavat pinnan kiristymään – kesähelteet kärjistivät roskakriisin

Espanjalaisilta portailta alkava Rooman luksusostoskatu Via Condotti on aamukymmeneltä täynnä turisteja. Liikkeiden edessä on kasoittain siististi lajiteltuja roskia. Pradan työntekijä katsoo pusseja turhautuneena, huokaisee ja siirtää ne muutaman metrin päähän. Hetken päästä ohi kulkee kolme jäteautoa, mutta yksikään niistä ei pysähdy poimimaan säkkejä kyytiinsä.

Kun lämpötila on Roomassa viime viikkoina kivunnut 37 asteeseen, on kesäkuun alusta muhinut roskakriisi kärjistynyt äärimmilleen. La Repubblica -lehden mukaan Italian pääkaupunki tuottaa joka päivä 3 000 tonnia sekajätettä, joista 650 tonnia jää keräämättä Lazion alue julkaisi kesäkuun lopussa terveysvaroituksen jätekasoista erityisesti Rooman sairaaloiden, päiväkotien ja elintarvikkeita myyvien torien läheisyydessä. Myös roomalainen lääkärijärjestö on toistuvasti varoittanut jäteongelman uhkaavan kaupunkilaisten terveyttä. Mainos alkaa Mainos päättyy Rooman pormestarin Virginia Raggin mukaan jätteet mätänevät kaduilla, sillä kaupungilla ei ole riittävästi paikkoja, jonne niitä voisi kuljettaa. Osa jätteenkäsittelylaitoksista toimii huoltotoimien vuoksi vajaateholla. Lisäksi taustalla on suuren kaatopaikan sulkeminen vuonna 2013 ja merkittävän jätteenkäsittelylaitoksen tulipalo viime joulukuussa. Laitos käsitteli viidesosan pääkaupungin roskista. Ongelma ei ole uusi Rooman keskustassa jätekriisiä ei juuri huomaa. Esimerkiksi Trevin suihkulähteellä työskentelevät yrittäjät ovat alkaneet siivota kadut itse joka aamu, la Repubblica kertoo. Toisin on Pineta Sacchettin kaupunginosassa, lähellä suurta Policlinico Agostino Gemelli -sairaalaa. Roskasäkkejä on kasattu jäteastioiden päälle ja viereen. Osa pusseista on ripustettu astian reunaan kuin joulukuusen koristeet. Jätevuoren ohi kahden koiransa kanssa kulkevan Claudia Lucenten mukaan tilanne ei ole erityisen poikkeuksellinen. – Olen asunut Roomassa kolmetoista vuotta ja tämä ongelma on ollut aina olemassa. Välillä siivotaan, ja sitten taas tapahtuu jotain, jonka takia tilanne palaa ennalleen, Lucente sanoo. Lucenten mukaan osa ongelmaa ovat roomalaiset itse. –Nytkin jäteastiat ovat tyhjiä, mutta ihmiset jatkavat roskapussien heittämistä maahan. Riitelen tästä asiasta naapurini kanssa jatkuvasti. Toisen ylitsepursuavan jäteastiarivistön lähellä asuva Marco Troiani ei kykene peittämään inhoaan. – Roomasta on tullut asumiskelvoton kaupunki, avokaatopaikka. Täällähän on vaarana saada joku tauti, Troiani sanoo. Rottia, torakoita, kärpäsiä ja lokkeja puoleensa vetävät haisevat jätteet ovat saaneet monen muunkin roomalaisen hermot kiristymään. Jäteastioita on sytytetty tuleen, ja paikallisen jätehuoltoyhtiön Aman työntekijöitä on uhkailtu. Viikko aikaa siivota Jätekriisi nytkähti perjantaina kohti ratkaisua, kun Lazion aluehallinto velvoitti kaikki alueen jätteenkäsittelylaitokset ottamaan vastaan pääkaupungin jätteitä. Samalla se antoi Amalle viikon aikaa siivota kaupunki. Italian sisäministeri Matteo Salvini on ilmoittanut seuraavansa Rooman tilannetta tarkasti. – Koko Euroopassa ja suuressa osin Italiaa jätteet ovat rikkaus, niillä tuotetaan lämpöä ja energiaa. Mikseivät Rooman ja Lazion hallinnot ole toimineet tämän esimerkin mukaisesti? Tässä tilanteessa ainoat, jotka voivat hyötyä rahallisesti, ovat rikolliset, Salvini sanoi. Metroasemat retuperällä Jätehuollon lisäksi ongelmissa on myös Rooman julkinen liikenne. Kolme pääkaupungin keskeistä metropysäkkiä, Barberini, Spagna ja Repubblica, on tänä vuonna ollut suljettuina. Pisimpään eli kahdeksan kuukautta kiinni ollut Repubblica avattiin uudelleen kesäkuun lopussa. Sulkemisten taustalla on lokakuussa 2018 sattunut onnettomuus, jossa Repubblica-pysäkin liukuportaat pettivät TsSKA Moskova -jalkapallojoukkueen kannattajien alta. Sittemmin vikoja havaittiin myös muiden asemien liukuportaissa. Barberinin pysäkki on ollut kiinni maaliskuun loppupuolelta lähtien. Aseman edessä olevan lehtikioskin omistava Massimo Fedrigno muistaa metron sulkemisen tarkoin. – Asiakkaani ovat sen jälkeen vähentyneet puoleen. Elämme toivossa. Korjaustöiden arvioidaan kestävän vielä kolme kuukautta, mutta ei tuolla ole ketään töissä, Fedrigno viittilöi sisäänkäyntiin päin. Kaksi bussipaloa kuussa Maan päällä näkyvimmäksi ongelmaksi ovat muodostuneet itsestään tuleen syttyvät linja-autot, joille on Roomassa myös oma lempinimi: Flambus. Tänä vuonna linja-autoja on palanut jo neljätoista, siis keskimäärin kaksi kuukaudessa. Kaupungissa liikennöivät bussit ovat keskimäärin melkein 13 vuoden ikäisiä. Roomaan on kuitenkin pian tulossa yli 200 uutta linja-autoa, pormestari Virginia Raggi ilmoitti Facebookissa. Julkisesta liikenteestä vastaa Rooman kaupungin omistuksessa oleva Atac, jolla on yli 1,3 miljardin euron velat. Viime vuonna pääkaupungin julkisen liikenteen kilpailuttamisesta järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys. Siinä ei kuitenkaan saavutettu riittävää äänestysprosenttia, jotta tulos olisi ollut pätevä. Tiber-joen varrella äskettäin sattunut onnettomuus on herättänyt huolen myös Rooman puiden kunnosta. Paikallisessa ravintolassa ruokailleen perheen päälle putosi tuolloin kuusimetrinen oksa. Perhe, jonka nuorin jäsen on muutaman kuukauden ikäinen vauva, selvisi tilanteesta ruhjeilla. Il Messaggero -lehden mukaan puuta ei ollut karsittu pariinkymmeneen vuoteen.