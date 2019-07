Ranska poistaa sairausvakuutuskorvaukset homeopaattisilta tuotteilta

Buzynin ilmoitus suututti sekä homeopaattisten tuotteiden valmistajat että lääkärit, jotka ovat vaatineet humpuukiksi luokiteltujen tuotteiden korvausten poistamista heti.

Ranskan kansallinen terveysviranomainen julkisti kesäkuussa raportin, jossa se totesi, ettei homeopaattisten tuotteiden tehokkuutta ole voitu tieteellisesti todistaa tavalla, joka puoltaisi lääkekorvausten maksamista.

Itsekin lääkäriksi kouluttautunut Buzyn on luvannut tehdä terveydenhoitoon liittyvät päätökset tieteellisin perustein. Hän puolusti siirtymäkautta ja sanoi sen sallivan sekä potilaiden että lääketeollisuuden sopeutua uusiin oloihin.

– Ne, jotka haluavat ostaa homeopaattisia tuotteita, voivat tehdä niin jatkossakin, mutta sitä ei enää tueta julkisen terveyshuollon kautta eikä rahoiteta veronmaksajien rahoista, sanoi Ranskan eurooppaministeri Amelie de Montchalin.

Miljoonien korvaukset

Ranskan sairausvakuutusjärjestelmä maksoi viime vuonna lähes 127 miljoonan euron edestä korvauksia homeopaattisista tuotteista. Koko korvaussumma nousi 20 miljardiin euroon.

Ranskalainen Boiron-yhtiö, joka on maailman suurin homeopaattisten tuotteiden valmistaja, piti päätöstä "käsittämättömänä ja järjettömänä". Yhtiö pyysi päästä tapaamaan presidentti Emmanuel Macronia ja sanoi tekevänsä kaikkensa ratkaisun kumoamiseksi.

Homeopatia on uskomushoito, jossa tauteja hoidetaan antamalla potilaalle pieniä määriä laimennettuja lääkeaineita. Tutkimuksissa niiden teho on vertautunut lumelääkkeisiin. Ranskan lisäksi homeopatia on suosittua myös Saksassa, jossa on 7 000 rekisteröityä homeopaattia.